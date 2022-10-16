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陽明山生態保護區緊急全面關閉！　道路封閉區域曝

▲▼陽明山部分道路、步道傳出坍方、土石流。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

▲陽明山土石流。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

記者張靖榕／綜合報導

今年第20號颱風「尼莎」與東北季風共伴效應影響，大雨不斷使得陽明山部分道路、步道傳出坍方、土石流，陽明山國家公園今（16日）緊急公告，園內生態保護區現已全面關閉，已申請許可者，「原許可函作廢」。

中央氣象局擎天崗測站15日下午12時50分資料顯示，24小時累積雨量為401.5mm，到了今晨6時，24小時累積雨量已來到586mm，陽明山國家公園在臉書粉專表示，數據已達到冷水坑公共溫泉浴室及周圍區域因應雨量預報及觀測預警性封閉之封閉中湖道路標準（24小時累積雨量達400mm），因此中湖道路冷水坑至中湖段15日下午已經關閉，環七星山人車分道步道之夢幻湖停車場至冷水坑溫泉浴室段業也已封閉，冷水坑公共溫泉浴室今日會持續關閉，請遊客配合，為了安全切勿上山。

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▲▼陽明山部分道路、步道傳出坍方、土石流。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

▲降雨情況嚴重，已達區域關閉標準。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

陽明山國家公園也發出緊急公告，因山區陸續有道路和步道傳出坍方、土石流等天然災害情形，園方依據生態保護區申請須知第14點規定，今起全園生態保護區關閉，「已申請許可者，原許可函作廢。」

陽明山國家公園官方臉書帳號今（16日）凌晨1時30分發文，指出陽金公路中興路口暫時已無法通行。照片顯示現場土石流情況嚴重，土塊、石塊和泥水已布滿道路。

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