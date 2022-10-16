真實靈異照片！　攝影師懸崖邊拍下「布羅肯奇景」

▲攝影師在西班牙拍下「布羅肯奇景」。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國皇家氣象學會日前頒布「2022年度天氣攝影師」獲獎作品，其中一張引人討論的是西班牙攝影師班尼托（Emili Vilamala Benito）的作品—《懸崖下的幽靈》（Ghost Under The Cliff）。透過正確角度和自然現象，他在懸崖邊拍下了詭異又美麗的幽靈畫面。

照片拍攝地點位於西班牙的塔維泰特（Tavertet）懸崖，攝影師班尼托拍攝當下站在懸崖邊，陽光正從他背後移動到位，底下的薩烏（Sau）山谷布滿流動而濃厚的霧氣，當陽光照射他的背影並來到正確的位置之後，懸崖下的幽靈「布羅肯奇景」（Brocken Specters）驟然顯現。

「布羅肯奇景」也稱為布羅肯弧（Brocken Bow）或山中鬼影（mountain spectre），這是一種自然的光影折射現象，當觀測者背對陽光，陰影投射在雲層或薄霧表面上形成的巨大影像，周圍環繞七彩像是神明背後才會出現的光環。類似的情況也可以從飛機上觀察到。

由於這種現象經常在德國哈爾茨山脈的布羅肯山看見，因此該現象被稱為布羅肯奇景。布羅肯奇景於1780年首次被觀測和紀錄，之後便常常在該地區的文學作品中出現。