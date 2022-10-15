快訊／大葉大學18歲男生墜宿舍排水溝　頭部重創送醫不治

▲彰化大一學生不明原因跌落水溝內。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大葉大學一名18歲楊姓大一男學生，13日深夜不明原因掉落宿舍旁的排水溝渠內，由於溝渠乾涸無水，跌落後頭部及身上多處受傷，被行經的民眾發現，警消到場後，送醫不治，至於確切的死亡原因，有待進一步釐清。

這起死亡案件發生於13日深夜23時50分許，大村消防分隊據報後，立即派遣救護人員及救護車與吊掛機具到現場救援，校方人員也到場，就護人員先架鋁梯下到楊男墜落處，先對其施以急救，隨後用吊臂將他吊上來，送醫急救，但仍宣告不治。

校方知悉後發聲明表示，針對校內楊姓同學發生意外一事，深表遺憾與不捨，該校已動員多個單位人員，協助家長處理後續事宜，並為其申請急難救助與學生保險理賠等相關款項，同時也安排專人配合家長辦理所需事項。大葉大學後續也將對校內同學加強實施壓力紓解知識教學與心理輔導措施。

面對此一不幸結果，師長強忍哀傷心情，同時動員多個單位人員為家長辦理急難救助、學生保險理賠與教育部產學基金等各項濟助款項申請，也安排專人擔任家長聯繫窗口並辦理所需事項。另外該校為防範此類事件發生，後續也將對校內同學加強實施抗壓知識教學與心理輔導措施。