不耐2歲女兒哭鬧！狠父竟啃咬出14處齒痕　扯辯：不懂怎麼照顧她

▲高雄女童哭鬧，竟遭父親狠心啃咬，全身14處新舊瘀傷，社會局緊急安置。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名狠父因不耐女兒哭鬧，除了用不求人毆打以外，竟還張嘴狠咬，導致女童全身有14處傷痕。高雄市社會局獲報後介入處理，並緊急安置女童，另也將這名狠父依法送辦，而一審法官審理後，依一審依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6個月，得易科罰金，但檢方認為判刑太輕上訴，二審法官近日審結，撤銷原判，判依妨害幼童發育罪判刑8個月。

判決指出， 這名狠父2019年間因不滿2歲女兒哭鬧，不僅以不求人毆打女兒，還張嘴狠咬，造成女童臉、背、屁股以及四肢布滿了咬痕，還有多處軌道瘀傷。社會局接獲通報後，立刻介入調查，並通報警方。

警方事後傳喚女童父親到案，他對於犯行坦承不諱，但強調，「我是不懂得怎麼照顧女兒才這樣做」，一審法官審理後，依成年人故意對兒童犯傷害罪，將他判刑6個月。不過，檢方認為判刑太輕，因此提出上訴。

二審法官審理時發現，女童身上的咬痕、瘀傷呈現三種不同顏色，推論是在社會局接獲通報前後數度遭到毆打所致，顯見女童為持續性遭受虐打，並非偶發事件遭毆打成傷。

另外，女童與父親當天被帶到派出所時，眼神呆滯，無任何情緒起伏，也不哭不鬧，即使父母經調查後離開派出所，她也沒有任何不捨或哭鬧情緒，甚至在安置初期時，對成年男性會有畏懼心理，或出現閃避的人際退縮反應。

不過，就在安置1個月後女童情況出現好轉，與寄養家庭成員互動良好，也有比較多的笑容反應，法官依照女童安置前後的情緒及人際互動反差等轉變，認定女童遭到父親不人道施虐，因此身心創傷進而妨害發育，最終改依妨害幼童發育罪將這名狠父判刑8個月，全案可上訴。