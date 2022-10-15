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水泥車墜高架橋釀1死2傷！警曝「2關鍵」闖禍　行車記錄器也壞的

▲▼水泥預拌車墜橋，駕駛重傷卡車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲水泥預拌車墜橋，駕駛重傷卡車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許展溢／高雄報導

高雄鼓山區中華陸橋14日發生一輛水泥車過彎失控墜橋，48歲張姓駕駛當場受困車底命危，送醫搶救不治，當時62歲黃姓阿嬤帶著2歲孫女出門經過此也受波及受傷。警方最新調查指出，整起事故因「超載、超速」兩大原因造成。

這起恐怖車禍發生在14日中午，一輛水泥預拌車從翠華路行駛上高架橋，疑轉彎速度過快，導致離心力偏差，整部車先是擦撞上護欄後，又掉到中華、馬卡道路上，駕駛當場重傷沒了生命跡象，送高醫搶救後在下午1時35分，宣告不治。另外，掉落的車身零件也噴飛一地，一名62歲的阿嬤牽著2歲孫女經過時因此受傷。

警方表示，不僅造成預拌混凝土車損毀，還波及1部路過機車、2部路邊停放機車，現場混凝土更是溢出佔據路面。

▲水泥車墜橋瞬間曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲水泥車墜橋瞬間曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼水泥預拌車墜橋，駕駛重傷卡車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

而到底是什麼原因釀禍？警方表示，該輛混凝土預拌車總重只能載33噸，但調查發現超載了8噸，共41噸，再來是研判司機經過該處「速度也不慢」，才會發生此憾事。

警方也提到，由於該車行車紀錄器老舊無用未更換，也無法從此判斷當時車速，只是從「失控角度、損壞情況」來看，速度不會太慢，至於是否車輛有其他狀況或故障等，目前還沒辦法進一步了解並判定。

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