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大陸 大陸焦點 特派現場

丈夫偷吃被離婚！親子鑑定抓包「老婆也出軌」 　狗血劇情網酸爆

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲丈夫出軌被離婚，發現自己女兒也不是親生的。（示意圖／翻攝pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西百色樂業縣人民法院近日審結一起離婚案件，引起網友熱議。當地一名丈夫婚後出軌，被妻子發現後兩人離婚，沒想到在離婚案件審理過程中，他發現自己的雙胞胎女兒居然不是親生的，也就是夫妻倆婚後都雙雙出軌，狗血結局讓人大跌眼鏡。

據《沸點視頻》報導，一對夫妻於2004年經人介紹認識，2006年舉行婚禮，2011年補登記結婚。

期間，兩人在2007、2008年生育1兒1女，並在2018年再生育一對雙胞胎女兒。

後男方外出工作，女方於2020年7月在男方手機上發現其出軌。此後，雙方關係逐漸惡化，女方向法院起訴離婚。

案件審理過程中，男方向法院提出親子鑑定申請，結果顯示雙胞胎女兒非自己親生。

最終，法院判決兩人離婚，婚生子女由男方撫養，女方支付撫養費並承擔教育、醫療費50%。同時，女方補償男方撫養非婚生雙胞胎女兒撫養費4.7萬元人民幣。

網友看後狂酸，「佳偶天成，互相綠油油」、「別離了，天作之合，建議鎖死」、「旗鼓相當、棋逢對手、將遇良才 、不分伯仲、難分高下」、「怪不得能走到一起」、「不是一家人不進一家門」。

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