小學時惹過惡少女友！國一生慘遭6人「圍毆踹飛」　霸凌過程全錄影

▲苗栗國一生遭圍毆，甚至還有人持刀恐嚇，警方接獲報案後介入調查。（圖／翻攝記者爆料網）

記者陳韻如／苗栗報導

苗栗一所國中近日傳出霸凌事件，一名國一男學生放學後被一群人帶往空地，並遭持刀恐嚇、毆打，而原因僅是國小曾跟對方女友有過不愉快，整個過程被拍下PO網，引發社會譁然。被害學生事後由父母陪同報案，而警方獲報後掌握相關事證及涉案人身分，全案目前正積極偵辦當中。

影片中，一名男學生手無寸鐵的站在空地上，一旁還有一群人不斷叫囂，甚至還有人持西瓜包不斷比劃恐嚇，而此時一名穿著黑色外套的男子突然入鏡，接著朝男學生猛踹一腳，其餘人見男學生倒地後，隨即蜂擁而上狂毆。由於對方人多勢眾，男學生毫無反擊能力，而整個毆打過程也被拍下PO網，全案才因此曝光。

▲▼男學生遭踹飛倒地後，其餘人蜂擁而上狂毆。（圖／翻攝記者爆料網）

初步調查，被打的男學生就讀國一，而持刀恐嚇的陳姓男國二生，2人就讀不同國中，而事件起因僅僅因為陳男女友在國小時就與男學生有過不愉快，陳男得知後，便利用放學時間，將人約到一處空地毆打。

男學生事後經由父母陪同報警處理，並提出恐嚇、傷害告訴，而警方也已掌握相關事證，及所有涉案人身分，將逐一通知到案製作筆錄，全案目前正積極偵辦當中。