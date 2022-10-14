財產申報曝！陳其邁揹1010萬房貸　柯志恩擁6筆不動產「2筆在美國」

▲陳其邁、柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

實習記者李密／台北報導

九合一大選將至，各候選人財產申報也於今（14）日公開。高雄市國民黨參選人柯志恩申報存款約1276萬元，不動產部分，柯志恩持有5筆土地、1筆建物，其中1筆土地與建物皆位在美國加州，取得價格未知（已超過5年），另4筆土地為繼承取得，位在屏東；民進黨參選人陳其邁有1筆土地、1筆房產，皆在太太吳虹名下，至於存款約599萬元，但有1010萬元的房貸。

▲柯志恩111年財產申報（不動產）。（圖／翻攝111年公職候選人財產申報資料上網公告，點圖放大）



▲陳其邁111年財產申報 （不動產）。（圖／翻攝111年公職候選人財產申報資料上網公告，點圖放大）



根據中選會資料，柯志恩夫妻存款金額為新台幣1276萬9733.5元，陳其邁夫妻存款共計599萬2013.202元，陳其邁相較今年5月存款，增加約56萬元。柯志恩名下1部LEXUS NX200，取得價格168萬元；陳其邁太太吳虹名下1部本田HONDA，取得價格65萬元。

另外，有價證券部分，柯志恩名下共計27檔股票，總計55萬3580元。其中以華航、長榮航較多，兩檔航空股各5張，其次金融股有國泰金、富邦金等，各約2至3張，電子股則有聯電、華邦電、台達電等，各約1至2張。另有1筆債券49萬4650元，投資基金折合約307萬9274元，保險約576萬7360元。

▲柯志恩111年財產申報 （股票）。（圖／翻攝111年公職候選人財產申報資料上網公告，點圖放大）



陳其邁夫妻則未申購任何股票，但有投資基金約2萬8512元，還有房屋貸款1010萬1129元，相較今年5月，房貸減少約99萬元。另有1筆事業投資，為吳虹婦產科診所，投資金額200萬元。

▼陳其邁111年財產申報 （債務）。（圖／翻攝111年公職候選人財產申報資料上網公告，點圖放大）

