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瘋電影／獵首密令　畸形的政體早晚自食惡果

文／賴賴

▲▼獵首密令。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

李政宰的處女作，實在難以想像這是他的處女作，也太成熟了吧，因為魷魚遊戲而爆紅，乘勝追擊，找來至親一起完成這部電影，這才知道原來李政宰和鄭雨盛如此麻吉，兩人還是投資房產的合夥人，電影流暢好看，節奏力道十足，懸疑度夠，驚喜度有，尤其是整部片的卡司太豪華了。

雖然不記得名字，但幾乎所有的配角都是經常看見的熟面孔，而演技襯職度更不在話下，黃正民的出現有畫龍點睛之效，雖然整體感是在描述全斗煥執政時代的荒唐，以節奏帶出當時環境情緒，重因疾速的壓迫襯底音效，把觀眾情緒總是拉到最高點，但卻也能消化那高壓後的轉折，整體感是有驚喜的，難以想像是第一部電影，連劇本都是李政宰自己寫的，果然高材生無誤，這麼晚才紅，不是沒原因的，此刻正是百業蕭條時期，非常有投資眼光的導演。

電影描述的是經歷光州事件的鄭雨盛，和不想戰爭發生的李政宰，沒有人是反派，整部片就是個悲劇，在全斗煥時代的軍政獨裁體系，老百姓的痛苦，結論是覆巢之下無完卵，不論是主戰或主和，在一個畸形的體制人民都辛苦，而這卻也是共業，戰爭沒有贏家，電影不斷重複歷史，但俄羅斯好像無感，祈願這個世界和平，心和平，世界就和平。


片　　名：獵首密令
英文片名：Hunt
類　　型：劇情
上映日期：2022-08-26
片　　長：02時05分
導　　演： 李政宰
演　　員： 李政宰 、 鄭雨盛 、 許城泰
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：龍祥


劇情大綱

《獵首密令》劇情講述南韓中央情報（KCIA）的海外組組長朴平浩（李政宰 飾）和國內組組長金正道（鄭雨盛 飾）都接到上級指示，要找出一個臥底在情報部深處的北韓間諜。當這個間諜開始洩露可能危及國家安全的最高機密時，兩位組長分別被指派互相調查對方，在這緊迫的狀況下他們若找不出這名臥底，自己可能就會遭到指控。

▲▼獵首密令。（圖／yahoo）

▲首次執導就挑這麼複雜的類型片，真是漢子。

▲▼獵首密令。（圖／yahoo）

▲兩大巨頭戲無冷場。

▲▼獵首密令。（圖／yahoo）

▲頻繁的大場面看得相當過癮。

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