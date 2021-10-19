瘋電影／沙丘　英雄偶像填補了人類心中的空虛無助

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部絕對必須去電影院觀賞才能感受到其視覺製作之崇高境界，影像以陰鬱暗晦的色調，以及荒蕪浩瀚的沙漠來詮釋這個世界上存在的問題，史詩級的預算砸出外太空歷史內涵，間接道出人類一直以來所存在的英雄主義與盲目信仰的問題，加上對地球的輕蔑踐踏而遭反噬，人類再不覺醒，這麼宏偉的作品也喚不醒。

光從視覺攝影，遠赴約旦取景的沙漠，與電腦特效合成得滿滿誠意，即使電影過程節奏偶而乾澀，但還是可以感受到其欲達到的氛圍，陰暗到幾乎看不見微光的視覺，外太空的視覺創意，強烈的帶出地球環境的美好，而我們卻一點都不珍惜，如果沒去地獄，你大概不知道這裡是天堂，英雄、地球、戰爭、狡詐，人類的存在都不曾少過的混亂，怎樣才能讓人類覺醒的這部電影，用心良苦。

五顆星推薦進院觀賞，會有收穫。

片 名：沙丘

英文片名：Dune

類 型：動作、科幻、劇情

上映日期：2021-09-16

片 長：02時35分

導 演：丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)

演 員：提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet) 、 奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) 、 辛蒂亞(Zendaya) 、 蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson) 、 喬許布洛林(Josh Brolin) 、 戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista) 、 傑森摩莫亞(Jason Momoa) 、 哈維爾巴登(Javier Bardem) 、 夏綠蒂蘭普琳(Charlotte Rampling) 、 張震(Chang Chen) 、 史戴倫史柯斯嘉(Stellan Skarsgard)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

《沙丘》講述一個神祕又性格強烈的英雄之心路歷程，本片講述保羅亞崔迪的故事，他是一個聰明又富有天賦的年輕人，肩負超越自己理解的偉大天命，且必須遠行至宇宙中最危險的行星，以確保他家人及族人未來的延續。敵對勢力為搶奪唯有此行星才出產的珍貴資源大打出手，而這也是人類最珍視的資源，一種能解鎖人類偉大潛能的物質，唯有能戰勝自己恐懼的人才能存活。

▲提摩西的母親擁有超能力，而他也繼承超強念力，必須靠這能力救世。

▲充滿香料的沙漠星球厄拉科斯，是約旦和以色列邊界上的一個無人區，沙丘是第一部被允許在該區拍攝的電影。

▲一直以來不斷夢見此女，而戲到最後女孩才出現。

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