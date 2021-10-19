　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／沙丘　英雄偶像填補了人類心中的空虛無助

文／賴賴

▲▼沙丘。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這是一部絕對必須去電影院觀賞才能感受到其視覺製作之崇高境界，影像以陰鬱暗晦的色調，以及荒蕪浩瀚的沙漠來詮釋這個世界上存在的問題，史詩級的預算砸出外太空歷史內涵，間接道出人類一直以來所存在的英雄主義與盲目信仰的問題，加上對地球的輕蔑踐踏而遭反噬，人類再不覺醒，這麼宏偉的作品也喚不醒。

光從視覺攝影，遠赴約旦取景的沙漠，與電腦特效合成得滿滿誠意，即使電影過程節奏偶而乾澀，但還是可以感受到其欲達到的氛圍，陰暗到幾乎看不見微光的視覺，外太空的視覺創意，強烈的帶出地球環境的美好，而我們卻一點都不珍惜，如果沒去地獄，你大概不知道這裡是天堂，英雄、地球、戰爭、狡詐，人類的存在都不曾少過的混亂，怎樣才能讓人類覺醒的這部電影，用心良苦。

五顆星推薦進院觀賞，會有收穫。

片　　名：沙丘
英文片名：Dune
類　　型：動作、科幻、劇情
上映日期：2021-09-16
片　　長：02時35分
導　　演：丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)
演　　員：提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet) 、 奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac) 、 辛蒂亞(Zendaya) 、 蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson) 、 喬許布洛林(Josh Brolin) 、 戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista) 、 傑森摩莫亞(Jason Momoa) 、 哈維爾巴登(Javier Bardem) 、 夏綠蒂蘭普琳(Charlotte Rampling) 、 張震(Chang Chen) 、 史戴倫史柯斯嘉(Stellan Skarsgard)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

《沙丘》講述一個神祕又性格強烈的英雄之心路歷程，本片講述保羅亞崔迪的故事，他是一個聰明又富有天賦的年輕人，肩負超越自己理解的偉大天命，且必須遠行至宇宙中最危險的行星，以確保他家人及族人未來的延續。敵對勢力為搶奪唯有此行星才出產的珍貴資源大打出手，而這也是人類最珍視的資源，一種能解鎖人類偉大潛能的物質，唯有能戰勝自己恐懼的人才能存活。

▲▼沙丘。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲提摩西的母親擁有超能力，而他也繼承超強念力，必須靠這能力救世。

▲▼沙丘。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲充滿香料的沙漠星球厄拉科斯，是約旦和以色列邊界上的一個無人區，沙丘是第一部被允許在該區拍攝的電影。

▲▼沙丘。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲一直以來不斷夢見此女，而戲到最後女孩才出現。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站
熱銷手機公布！這款iPhone 勇奪「三冠王」
大咖女星帶兒女「擺路邊攤」！坐4小時　網：都沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／沙丘　英雄偶像填補了人類心中的空虛無助

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

瘋電影／沙丘　英雄偶像填補了人類心中的空虛無助

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

狂買1元塑膠袋「洗發票」 財部將立法「不給獎、追回獎金」

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE不停響」：聊起來了

現增加速條款來了　1245家企業受惠！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

名家熱門新聞

英雄偶像填補了人類心中空虛無助

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

超市火鍋肉片變出5道美味料理

不要讓報Paper成為沈重的負擔

落健生髮水的效果及風險

藥品GMP、食品GMP　傻傻搞不清楚

奈奈：對付大男人主義的另一半

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

釐清媽咪產後9大症狀

10道你非吃不可的蝦料理(上)

更多熱門

相關新聞

製造社會混亂的股價波動是犯罪動機

製造社會混亂的股價波動是犯罪動機

為輸送方便，韓國煉油廠將輸油管線深埋在地下數十米位置，黑金在腳底下流竄，怎能讓人不心動! 想逆轉貧苦人生的魯蛇們，組成盜油團隊，冒著生命危險奮力一搏!

修補親情一點都不難才怪

修補親情一點都不難才怪

《沙丘》捨綠幕特效無人軍事區拍

《沙丘》捨綠幕特效無人軍事區拍

追查老大的鑽石卻被見財起意的農民設計

追查老大的鑽石卻被見財起意的農民設計

不願繼承乩身的最高風險

不願繼承乩身的最高風險

關鍵字：

瘋電影沙丘賴賴提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)辛蒂亞(Zendaya)蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)喬許布洛林(Josh Brolin)

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面