靈鷲山四期教育／三乘佛學院副院長　傳授殊勝臨危法寶

文／賴芃縈編輯整理

靈鷲山「四期教育」師資陣容強大，授課教師皆為超過二十年以上修行的資深法師，在面對天搖地動的頻繁地震，學員請法詢問：「地震厲害時，在那當下還是非常緊張或被驚嚇，面對無常知道了「苦諦」，但我要如何運用「四聖諦」、「八正道」，讓自己安心呢？」三乘佛學院副院長精彩解說「初轉之法」的應用。

靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師開示：

「在這種突發巨大的危險，我要怎麼來用「四聖諦」跟「八正道」來安住我的心呢？」在切入如何以「法」來安住心這個內容之前，我想請你們先問自己一個問題：「你還記得那個當下你是在什麼狀態？你能夠覺知嗎？你的身體是處在一個什麼樣的狀態？例如：我們會有一點緊張，所以身體的肌肉可能是很緊繃的，或者你正做著一個動作，地震發生，你會有些反射動作，此時，你有觀察到你的心嗎？」沒有經過訓練的心，在這種比較緊急危險的狀況下，可能會因過度驚慌，反而造成身體不小心碰撞而受傷，你可曾想過在那當下，你或許可以做什麼事情來保護你自己的安全？

以「四聖諦」來說，這種突發的巨變是讓我們會害怕，害怕是一種「苦」，所以我們就要回頭去看，為什麼我會怕？是不是我在擔心什麼？我害怕的背後那個「因（集）」是什麼？我才能從這個點來反思，如何「滅」跟「道」，有什麼方法可以讓我不害怕？那就是「八正道」。所以接下來我們就以「八正道」的邏輯理路來思考怎麼運用。

正見正念和地震防災常識一樣重要

第一個我們要建立的「正見」為世間即是無常。若你已建立「正見」來面對「無常」時，當這個突發狀況在緊迫的時間裡發生時，你是否覺察到自己的「身」跟「心」在那個當下是什麼的狀態？

因此「正念」很重要。通常在地震那一刻，將近九成的人腦中都是一片空白，有的空白是他整個亂了，可是有的空白則是他在空白裡面，可以冷靜下來覺察。覺察自己之外的這個環境。所以這裡就提到，巨大的危險發生時，你要靠什麼？真的都是靠你平常的訓練，包含那些教導我們如何防災的常識影片。

平常自我訓練臨危不亂

第二個，在那一刻，我只能做一個選擇，就是我全然的放下，包含我這個身體，我都要全然的放下，那一刻我會發現我的心變得很安靜，因為某一些因緣，已經不是你能掌握的。但當你完全放下時，你可看到自己的心，它是那麼安靜跟你在一起。你平常訓練你自己憶持不忘的東西，便會在此時直覺的跳出來。如果你是一個很悲觀的人，你現在就會開始〝怨嘆（台語）〞，如果你是一個喜歡罵人的人，第一個跳出來的，可能就是你開始罵人。而倘若你已經是一個能夠安助你自己心的人，這時候你會靜下來。

這兩天看到一則新聞，是一個媽媽她在地震搖晃時，她開始唸出平常唸的所有佛號，而且唸得非常溜，溜到她女兒把它拍成小影片，藉此我想用這一則小資訊，跟你們分享，即是：你平常訓練你自己是什麼？你最危險的時候，那個東西會直接出來，所以你現在就可以想，你要用什麼安住自己呢？

正念感恩與佛菩薩相應

今天我們會一起在這個線上學習，這顯示每一位菩薩對佛法都有一定的信心跟肯定，所以在危急時刻請不要忘記佛菩薩。還記得幾年前台南大地震陳美日居士念佛得救的故事，當時大樓倒塌，那個小女孩就二十幾歲，也沒有學佛很久，但她就是一直唸佛一直唸佛…那幾乎是不可能有機會生還的，可是她就這樣持續地唸，受困60小時後，她帶著小姪女被人救出來。所以不要恐懼、不要害怕，但是請記得保持你內心的那一分「正念」。

再來就是，我們要心懷感恩，不管發生任何的因緣跟狀況，即便我們的財產、即便我們的身體可能有受傷，我們都要用「正思維」，也就是無貪、無恚、無害，在這樣子一個歷程裡面，你就是有一個很感恩的心，我相信，我們能夠渡過很多的難關。

回朔到為什麼同樣面臨一個巨大的變化，有的人會很平安，有的人可能就會遇到一些比較不圓滿的窘況，其實還是要回歸到「因果」。所以我們在平常就要把我們的「正業」、「正語」、「正命」，都把它做好。讓這一些基本的福報跟善緣長在。好，希望這些分享，對大家是有安定身心的這個幫助。阿彌陀佛！



「四期教育」目前開放三門課程《皈依三寶》《初轉之法》《無我之道》，只要是報名學員，皆可於課間學習提出問題向授課法師請法，「四期教育」是學佛最佳入口處，目前尚有名額可以報名免費學習。

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