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瘋電影／七龍珠超：超級英雄　紅緞軍團綁走悟空的孫子

文／賴賴

▲▼七龍珠超：超級英雄。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

雖然七龍珠風行時，我們已經長大了，不過這部電影，可以讓沒看過七龍珠的觀眾，也能快速進入劇情，悟空的孫子都出世了，非常有趣的劇情安排，而壞人的孫子也長大，不過並非壞人的親人就都會是壞人，還是有機會改邪歸正，這部電影最大核心意義就在這，沒有非得成為壞人的基因，只要你願意改變。

電影流暢好看，劇情節奏也輕快，孫子被綁架，不過既是超人的孩子，怎麼可能沒有超能力呢，所以過程並不會有特別因孩子危險而感到恐懼，反而是趣味的橋段設計，讓發飆的爸爸一下子炸翻了住處而感到有趣，還以為他是個書呆子，整部片有著反差式的趣味安排，幽默好笑也好看。


片　　名：七龍珠超：超級英雄
英文片名：Dragon Ball Super: Super Hero
導　　演：兒玉徹郎
類　　型：動畫、動作、冒險
上映日期：2022-09-08
片　　長：01時40分
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：索尼影業


劇情大綱

曾被孫悟空給擊垮的紅緞帶軍團又回來了！承襲著紅緞帶軍團意志的人們，帶著兩位自稱是超級英雄的人造人伽瑪1號以及伽瑪2號，襲擊了比克以及孫悟飯，究竟新版的紅緞帶軍團的目的是什麼？而面對這樣的危機，真正的超級英雄們，快覺醒吧！

持續擔任孫悟空聲優36年的野澤雅子將繼續肩負起孫悟空、孫悟飯和孫悟天父子三人的配音，此外製作團隊也找來兩位當紅聲優，包括擔任《進擊的巨人》里維兵長配音的神谷浩史來為伽瑪1號發聲、以及擔任《鬼滅之刃》上弦之貳童磨配音的宮野真守來為伽瑪2號發聲，讓粉絲非常期待他們在七龍珠中的表現！

▲▼七龍珠超：超級英雄。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲找來過去惡棍的孫子，希望他協助消滅悟空一族。

▲▼七龍珠超：超級英雄。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲悟飯的兒子假裝被綁架，其實自己已經有超能力了。

▲▼七龍珠超：超級英雄。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲鑽研學問的悟飯，大家還以為他是個軟腳蝦。

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