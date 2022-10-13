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社會 社會焦點 保障人權

在社群媒體開團代購海外藥品賺價差　南投男違藥事法挨罰3萬

藥品示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲一般民眾不可在網路上販賣藥物，也應向合格藥局購買藥品。（示意圖／達志）

記者高堂堯／南投報導

一名30多歲男子於社群媒體開團，代購海外知名眼藥水、腸胃藥等藥品，從中賺取價差，日前遭民眾向南投縣衛生局檢舉，衛生局查明屬實，依違反《藥事法》規定，裁處該名男子3萬元罰鍰。

南投縣衛生局長陳南松指出，近年來受COVID-19疫情影響，「宅經濟」大興，民眾消費模式改變，大量透過社群網路從事買賣，但並不是所有東西都可透過網路交易，特別是藥品；依據《藥事法》相關規定，非藥商或藥局不可販賣藥品，藥商也僅能於網路販售乙類成藥（綠油精、曼秀雷敦、白花油等），一般民眾不得在網路、電話、社群媒體等從事代購與販售等交易行為。

▲男子網路團購海外藥品，遭南投縣衛生局開罰3萬元。（圖／南投縣政府提供）

▲男子網路團購海外藥品，遭南投縣衛生局開罰3萬元。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局表示，該名男子私自在網路開團販售，已經違反《藥事法》規定，依法得處3萬元以上，200萬元以下罰鍰，也強調透過網路購買海外藥品，既無從確認產品來源，也未經醫師、藥師等專業人員給予正確用量用途、禁忌與副作用等諮詢，若產生嚴重不良反應更無法尋求國內藥害救濟，呼籲民眾應避免在網路購買來路不明之藥品，避免傷了荷包又傷身。

陳南松提醒，切勿隨意相信網路海外知名藥品，若有疾病問題應尋求專業醫師，若有藥品問題應洽詢藥師，並堅持「五不原則」：不信、不聽、不買、不吃、不推薦，也不要代購或轉售海外相關藥品，避免觸法、損人不利己；民眾對藥品相關標示有所疑慮，可逕至衛福部食藥署網站/西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢（網址https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx）。

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