進口鼠尾草要注意　他想做精油被驗出「1成分」最重關10年

▲墨西哥鼠尾草成分salvinorin A會產生迷幻作用。濫用會導致精神障礙及精神分裂症。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

邱姓男子去年進口2批共4.32公斤的乾燥鼠尾草，準備要用來製作精油、香氛皂，但遭檢調單位查獲，這種鼠尾草品種特殊，是含有禁藥成分Salvinorin A的墨西哥鼠尾草，依法必須主管機關核准後才能輸入，雖然邱男辯稱不知道有藥性，但因他先前就曾有過輸入禁藥的緩起訴紀錄，應更注意相關規定，台北地檢署調查後，依違反《藥事法》起訴，邱男面臨10年以下徒刑。

鼠尾草是近年開始流行的香草植物，有些品種外型類似薰衣草，會被拿來大量種植觀賞，也有人拿來入菜，或者製作精油，甚至被業者當成化妝水增添香氣的原料之一，其中有1種墨西哥鼠尾草（Salvia divinorum），在某些國家會被用做宗教儀式中，用來讓參與者放鬆，主因是墨西哥鼠尾草內含成分Salvinorin A。

根據衛福部食藥署的「管制藥品簡訊」，施用者吸入salvinorin A後，產生短暫但強烈類似LSD的迷幻作用。有文獻報導指出，濫用墨西哥鼠尾草會導致精神障礙及精神分裂症，在美國甚至有因使用墨西哥鼠尾草而導致自殺的案件發生。

因此食藥署近年已經把墨西哥鼠尾草列為管制藥品，但邱姓男子去在2021年8、9月間，上網訂購並分2次、各2.16公斤的乾燥墨西葛鼠尾草，寄到賴姓女友人家中，檢調循線查獲後，邱男辯稱不清楚墨西哥鼠尾草是遭列管的藥品，但檢察官考量他先前有過進口禁藥，被認為是過失而獲得緩起訴處分，這次直接依違反《藥事法》輸入禁藥罪起訴，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。賴姓女友人因不知情獲不起訴。