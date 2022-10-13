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新北男中11刀慘死「非他殺」　高大成解析關鍵致命傷曝可能性

▲▼高大成。（圖／民眾提供）

▲知名法醫高大成發表新北男身中11刀一案的看法 。（圖／民眾提供）

記者翁子皓／新北報導

新北市中和區一名男子在11日晚間8點多，被家屬發現身中11刀躺臥客廳血泊中，並已明顯死亡。警、檢到場調查後排除他殺可能，但引發民眾質疑。針對民眾的質疑，資深法醫高大成表示，死者如果是他殺，致命傷應該會超過1處，且凶器不會留在現場，從目前證據來看，男子只有頸部1刀是致命傷，因此他也認同警、檢的判斷，全案應非他殺。

▲新北男子身中11慘死家中。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北男子身中11慘死家中。（圖／記者陳雕文攝）

高大成表示，會朝自己砍11刀的人，不是躁鬱症，就是吸毒犯，因為正常人只會砍2、3刀，最多5刀，會超過10刀，就可能是有吸毒或是躁鬱症，因為吸食毒品的人，痛覺會降低，所以不能用常人的感官去理解，且吸毒可能會產生幻覺，以為有人在追他、有人在砍他，甚至是以為自己身上有隻鬼。

高大成認為，要排除他殺的可能，首先要看死者有沒有掙扎的跡象，如果沒有掙扎，就可能排除他殺，此外要留意凶器是否留在現場，還要注意凶器上是不是有死者的血跡或指紋等，如果兇器留在現場，且兇器上有死者的血跡、把柄上還有死者的掌紋、指紋等，就可能排除他殺。

另外還有一個重點，是看死者身上致命傷的數量，如果死者身上致命傷超過1處，就可能是他殺，原因是兇手很難確定1刀能否致命，所以往往會朝致命處多下幾刀。

▲▼快訊／新北中和驚傳命案！男脖子、胸口多刀傷　血流滿地陳屍家中。（圖／民眾提供）

對於有民眾質疑，是否有可能有兇手依靠偽裝或安排，讓警、檢誤判死者不是他殺。高大成表示，這不是不可能，但實際上非常難，因為死者身上致命傷如果超過1處，就可能被判定他殺，所以兇手必須有把握1刀致命，超過1刀就會引來警、檢的懷疑，此外兇手如打算偽裝，還要把現場重新布置，讓死者看起來沒有掙扎，且凶器要留在現場，兇器上還要有死者的血跡、掌紋、指紋等。

因此高大成認為，這起事件從現行證據來看，死者身上的致命傷只有頸部1處，應該可以排除他殺，他判斷該名死者是因吸毒，精神錯亂之下，造成憾事。

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