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桃園長庚對前電桶爆炸燒民宅！　救出6人1命危

▲▼桃園長庚前電筒爆炸。（圖／翻攝臉書／林口大家庭）

▲桃園長庚前電桶爆炸。（圖／翻攝臉書／林口大家庭）

記者葉國吏／綜合報導　

桃園市龜山區長庚醫院對面復興一路，今晨3時許，疑似電桶爆炸導致一旁住家起火燃燒，多輛消防到場灌救，緊急救出屋內7人，其中1人無呼吸心跳，已送往桃園長庚急救中。

臉書社團林口大家庭有人把爆炸當時的情況拍下PO網，可以看到火勢相當猛烈，現場不斷竄出黑煙。警消獲報後緊急抵達現場，但火勢已經相當猛烈，緊急救出困在屋內的7人，其中1人已無呼吸心跳送醫搶救，至於詳細起火原因，尚待進一步調查釐清。

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桃園長庚對前電桶爆炸燒民宅！　救出6人1命危

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