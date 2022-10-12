剛跟仙姑問事…新北男中11刀「脖放血慘死」　2關鍵排除他殺

▲男子身中多刀慘死家中，警方初步排除他殺。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名男子近期找仙姑問事，結果在11日晚間8點多，被家屬發現身中11刀躺臥客廳血泊中，並已明顯死亡。警方獲報到場，發現滿地是血，且地上還有類似匍匐前進的血痕，顯見男子生前曾痛苦掙扎。但後來發現2點，因此排除他殺。

死者為42歲無業黃姓男子，平時跟媽媽住在金門，而媽媽還有在新北中和華南路上置產，近期母子發生爭吵，黃男獨自回到新北中和居住，最近還去找一位仙姑問事，11日一早外出釣魚解悶。

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／民眾提供）

後來黃男的姐姐得知他返台，嘗試致電聯繫卻沒人回應，因此晚間8點多返家找人，怎料當磁卡一響、大門打開後，映入眼簾的是滿地鮮血子已斷氣的黃男，嚇得她趕緊報案。

警方到場調查，黃男上身赤裸倒在客廳，其胸口中3刀、腿7刀，還有脖子1刀（致命傷），並在現場發現空酒瓶、毒品K他命，儘管現場滿地是血一片狼藉，但無其他人的鞋印及其他外力介入，進一步調閱社區大樓監視器，也未發現有人進出。

檢察官到場觀察，發現地面的血痕應為黃男刺穿頸部後倒地掙扎，而非遭人拖行，因此排除他殺可能；目前警方通知黃男的母親、還有人在台南娘家的妻子到場製作筆錄，詳細輕生原因待查。

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