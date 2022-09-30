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欠費罰單20萬！北市男繳2期就擺爛　重機遭查封10月拍賣

▲▼王姓民眾滯納罰單健保費20萬元，名下重機遭查封拍賣。（圖／行政執行署台北分署提供）

▲王姓民眾滯納罰單健保費20萬元，名下重機遭查封拍賣。（圖／行政執行署台北分署提供）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓民眾因欠繳停車費等原因，遭裁罰376次，又不繳健保費累計共欠政府20多萬元，遭移送行政執行署台北分署時，說好每月繳納1萬，卻繳了2期就停下來，執行官追查發現王男另外買了1輛山葉重型機車(NMAX155)，當場將重機查封，定10月4日公開拍賣。

王姓民眾從2015年起，因在道路收費停車處所停車，經催繳不依規定繳費等遭裁罰376次，加計滯納之健保費等合計20餘萬元未繳，遭移送執行，王曾表示願意分期繳納，但繳了2個月就沒下文，行政執行署台北分署查調義務人財產後，發現王姓民眾名下，新增2020年12月出廠的重機(NMAX155)一輛，新車建議售價約11萬餘元。

▲▼王姓民眾滯納罰單健保費20萬元，名下重機遭查封拍賣。（圖／行政執行署台北分署提供）

▲山葉重型機車(NMAX155)新車建議售價11萬元。（圖／行政執行署台北分署提供）

台北分署派員勸導王姓民眾繳納欠費，同時確認重機停放地點後，王姓民眾雖然在隔天就再繳納1萬2000元，再次承諾會定期到繳款，但之後未再到場繳納，台北分書因此將這輛重機查封，開放民眾公開競價，並強調，對有能力繳納卻惡意拖欠之義務人，台北分署將採取強力執行措施，以貫徹國家公權力。

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