父母為救子溺斃！10年後么子考上國防大學：爸媽為我驕傲吧

▲10年前一對嘉義父妻溺水身亡留下3名幼子，其中小兒子今年考上國防大學。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

10年前嘉義夫妻葉秀湧、辜淑琴帶3個兒子到海邊釣魚，夫妻倆為救溺水的2子不幸身亡，留下3名還在念國小的孩子。如今葉家3兄弟都順利從興華中學畢業，小兒子葉錦勳更考上他的第一志願，也就是國防大學政戰學院心理及社會工作學系，立志幫助他人，他也對父母充滿深切的思念，「爸媽，我上大學了，為我而驕傲吧。」

2014年前的夏天，葉錦勳還是國小3年級的孩子，原本和全家人開心的到海邊玩耍，不料二哥不小心溺水，爸爸、大哥、媽媽相繼下水相救也都溺水，當時幼小的他只能無力站在岸邊哭泣，幸而兩位哥哥被周遭釣客救回，然而父母卻不幸過世，這場悲劇也在他心中留下難以磨滅的陰影。

如今3名歷經傷痛的孩子都成長茁壯，葉錦勳和兩位哥哥先後在興華中學完成學業，今年葉錦勳更考上了心中的第一個目標，進入國防大學政戰學院心理及社會工作學系就讀。葉錦勳表示，他隨著長大逐漸瞭解社會，發現許多人深受傷痛折磨，「希望將自己的經驗與走出傷痛的方法分享與大眾，未來更想利用大學學習到的知識，將其付諸實踐，用力量幫助他人」。

而葉錦勳走到今天，也對周遭幫助他的人充滿感謝之情，他感謝當時就讀的嘉北國小許忠和校長，為他們3兄弟發起救助，使他們在興華就學及生活得到幫助，也謝謝曾經救助他們的社會大眾，更感謝姑姑及姑丈在他們最無助之時伸出援手，最後他對著在天上的父母表達最深切的思念和愛意，喊話「爸媽，我上大學了，為我而驕傲吧」。