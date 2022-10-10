小三床上特有招！人夫爽到出聲：要好好X你　極樂對話讓正宮哭爆

▲新北人夫被正宮抓包外遇，極樂對話曝光後，法官判他與小三須賠償正宮40萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新北報導

新北一名人夫出軌，與小三互以「寶貝老公」、「寶貝老婆」相稱，且對話紀錄中不乏有「我要好好幹你」、「妳是唯一會舔我屁眼的」，2人甚至還共同租屋同居。正宮抓包後，一狀告上法院，而法院最終判人夫與小三須連帶賠償40萬元。

正宮提告煮出，她與丈夫結婚多年，而小三明知道丈夫的已婚身分，卻仍與丈夫互以「寶貝老公」、「寶貝老婆」相稱，且對話紀錄中不乏有「好愛你」、「幹幹妳」、「超想妳」、「我要好好幹你」、「妳是唯一會舔我屁眼的」、「我們一起拚離婚」等語，後因她的手機故障，丈夫將就手機交給她，她才無意間發現對話，驚覺自己遭到背叛。

正宮怒指，小三還對丈夫稱，「我對你名正言順的太太有理虧」、「我會等到你自由之身的時候，再給媽媽看你的配偶欄是空白的」、「她是你的合法妻子」、「我愛一個有婦之夫就沒有錯」，兩人的行為已嚴重侵害其配偶權，因此憤而提告求償。

庭審時，人夫與小三均否認姦情，人夫辯稱，妻子所提的對話紀錄虛偽不實，也非他所為，另外因他是直銷團隊主管，公司因疫情不提供場地供團隊開會，他才提供租屋處供團隊開會使用。小三部分，也堅持否認姦情，並請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官調查發現，人夫曾將兩人的對話紀錄以「與XX的聊天」為標題email給自己，法官認為，訊息內容往來繁多，他人實在難以編輯、排版，且內容中小三也明確詳述自己的年齡、生日，對照小三的個人資料，兩者相符，法官因此認定正宮所提證據確實為兩人的對話無誤。

另外，法官勘驗對話後發現，內容多包含，「超想你」、「親親」、「抱抱」、「舔舔」、「摸摸」、「要好好幹你」等詞，甚至還有「你的妹妹好特別越幹越緊」、「你也變更大又硬，騎在你身上舒服嗎」、「這次從後面插感覺妳比上次嗨」、「白天聽你射出爽叫聲好興奮」等，足見兩人曾數度發生性行為，嚴重侵害正宮配偶權，最終依法判兩人須連帶賠償正宮40萬元。全案可上訴。