蘭嶼百人亂鬥6人被捕！　移送台東地檢署下場曝光

記者張靖榕／綜合報導

國慶連假發生蘭嶼百人鬥毆事件，簡姓遊客因和在地施姓男子發生行車糾紛，亮刀還壓制施男，嗆「叫你們蘭嶼的年輕人出來啊」，當晚蘭嶼年輕人果真聚集找上簡男與一眾友人，雙方叫罵爆發肢體衝突。之後台東警分局支援警力抵達，為防範事態近一步擴大，逮捕簡男和施男等5名在地人，依傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦。

▲遊客大鬧蘭嶼，當地人衝民宿討公道。（圖／民眾提供）

蘭嶼施姓夫妻8日在環島公路上與遊客發生行車糾紛，當時施男對簡男按喇叭，結果簡男失去理智亮刀嗆聲，還把施男推倒在地動手巴頭，嗆「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」夫妻報警時簡男和同伴已經離去。

消息很快在蘭嶼各部落傳開，在地人不滿遊客來蘭嶼玩竟然亮刀威脅，非常囂張，因此晚間聚集近百人在島上民宿、店家挨家挨戶尋找簡男，最後在一間燒烤店發現簡男與友人，很快爆發叫囂和肢體衝突，其中一名黃姓遊客受傷，一名女遊客則是受到驚嚇，簡男只有腳部輕微擦傷。

▲參與蘭嶼打架的6人在9日晚間6點多抵達台東富岡漁港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

蘭嶼警方獲報趕到鬥毆所在的該間燒烤店時，火爆衝突已經結束，並未進一步擴大，不過負責管轄的台東警分局為防再有衝突可能，漏夜派遣20名刑事與制服警察，搭乘海巡警艇抵達蘭嶼，並將施男等5名在地人以及簡男逮捕，9日晚間押解搭船載回台東，抵達台東富岡漁港時，蘭嶼青年大喊「捍衛蘭嶼，不容侵門踏戶！」

《自由時報》報導，下船後6人隨即被載往分局等待移送台東地檢署，均依傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦。