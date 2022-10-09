快訊／蘭嶼亂鬥「6居民移送台東」！1人高喊：捍衛蘭嶼不能侵門踏戶

記者楊漢聲、閔文昱／台東報導

蘭嶼8日晚間發生在地人與遊客衝突事件，島上1對夫妻遭多名在蘭嶼旅遊的遊客攻擊，引發島上族人不滿，近百名人晚間聚集遊客住的民宿，台東分局也緊急調派警力搭船到蘭嶼支援，將6名動手的在地居民拘提到案。據了解，這6人在9日晚間6點多乘坐海巡船艇抵達台東富岡漁港，隨即載往分局等待移送台東地檢署做進一步偵辦。

這起案件發生在8日晚間，一對夫妻下午在環島公路上與遊客發生行車糾紛，遊客因不滿被按喇叭，竟持刀上前理論，先是推倒先生後再動手巴頭，甚至嗆聲，「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」氣得夫妻檔立刻報警，但遊客早已離去。

▲參與蘭嶼打架的6人在晚間6點多抵達台東富岡漁港。（圖／記者楊漢聲翻攝）

消息事後在蘭嶼各村部落傳開，在地年輕人不滿自己人被欺負，因此聚集了近百人決定討回公道，開始在島上一間一間尋找該名遊客，最後在一間燒烤店前找到人，並與該遊客的同行友人爆發激烈衝突，進而引發鬥毆，造成其中一名黃姓遊客受傷，另名女遊客受到驚嚇。

據悉，事發後這對夫妻立即報警，蘭嶼屬台東分局管轄，台東分局也緊急調派警力搭船到蘭嶼支援，將6名動手的在地居民拘提到案，這6人也在9日晚間6點多乘坐海巡船艇抵達台東富岡漁港，在押解途中，一名嫌犯突然喊出，「捍衛蘭嶼不能侵門踏戶」。目前警方已將幾人載往分局等待移送台東地檢署做進一步偵辦。