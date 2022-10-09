蔡英文國慶演說重申「自我防衛決心」　拋4大面向強化國防戰力

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

111年雙十國慶大會10日登場，總統蔡英文依慣例將發表約30分鐘的國慶談話。據了解，蔡英文今年演說以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，共分成4大部分。其中，在國防戰力方面，她將重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，並闡述透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等4個面向強化。

蔡英文今年的國慶演說，同樣約30分鐘左右，將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，內容共分為四大部分，分別為：「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。

蔡英文在演說中，將揭示她在接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，來打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

其中，在「國防戰力」方面，蔡英文在演說中將提到，要持續提升國防戰力，凝聚民心士氣，而今年的國歌領唱，將首次分三個現場同步進行，除了在凱道前，也在馬祖東引、高雄左營軍港，有國軍弟兄姊妹共同領唱，傳達不分軍民，團結一致守護國家的意志。

蔡英文除了會重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，也將闡述強化國防戰力與韌性的努力，透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等，4個面向的持續提升，展現「守土衛國，你我同行」的決心與韌性。