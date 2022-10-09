走不出IS恐攻創傷！比利時女「吞藥6年」太痛苦　申請安樂死離世

▲香緹（Shanti De Corte）長期飽受心理創傷帶來的極端痛楚，在醫師評估同意後，接受安樂死。（圖／翻攝自Facebook／Shanti De Corte）



記者吳美依／綜合報導

比利時23歲女子香緹（Shanti De Corte）於2016年經歷伊斯蘭國（ISIS）恐怖攻擊，儘管生理毫髮無傷，卻罹患嚴重憂鬱症、焦慮症及創傷後壓力症（PTSD），在二度自殺未遂後，請求醫師協助結束性命。今年5月7日，她在2位精神科醫師的評估及同意下，合法接受安樂死。

2016年3月，伊斯蘭國在布魯塞爾機場、比利時地下鐵引爆3枚炸彈，一共造成32死、300多傷。當年17歲的香緹與同學一起旅行，在機場親身經歷恐怖攻擊，此後再也無法走出陰影。接下來幾年，她經常在社群媒體抒發掙扎心情，「吃了那麼多藥，我覺得自己就像一個幽靈，再也無法感覺到任何事物。或許除了藥物以外，還有其他解決方法。」

根據比利時法律，一個人處於「生理或心理的痛苦持續、無法忍受也無法舒緩的醫療無效狀態」時，能夠合法接受安樂死，且沒有年齡限制。不過，香緹的案例引來醫療評估失當的質疑，檢方因而展開調查，最後於本周結案報告指出，安樂死過程沒有任何違法行為。

安樂死一直是備受爭議的道德議題，支持者認為，每個人都擁有生命自決權，應該能夠決定自己的命運，尤其在部分情況下，人們活著長期處於極端痛苦中，死亡反而被視為解脫。但反對者警告，安樂死合法化可能帶來不可逆的傷害，因為醫療評估可能失準，而且即使法律規定再嚴苛，都無法100%保證不會遭到濫用，若適用範圍擴大、波及預料之外的族群，將導致侵犯生命權的後果。

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