雨彈直下！花蓮多路段路樹傾倒　瑞港公路土石崩落單線雙向通行

▲瑞港公路6.7K處邊坡大面積土石崩落，昨晚曾一度管制直至今天上午仍只維持單線雙向通行。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮受東北季風影響雨彈來襲，鳯林鎮多處道路已發生落石及路樹倒塌，尤其8日晚間花64線瑞港公路6.7K處邊坡大面積土石崩落，並實施預警性封路，直至9日清晨解除管制，但目前仍只維持單線雙向通行。

鳯林分局表示，鳳林鎮台9線231.6公里處有路樹倒塌佔用機慢車道，豐濱鄉台11甲線光豐公路10K-17K多處落石及路樹倒塌，瑞穗鄉花64線瑞港公路6K處路樹倒塌，豐濱鄉八里彎部落4.5K落石及路樹倒塌，為避免用路人發生危險，已配合相關單位清除坍方工作，確認無重覆坍方情形即開放民眾通行，以確保用路人行車安全順暢。

▲▼花蓮鳯林鎮多處道路發生落石及路樹倒塌，當地員警配合工務人員清理現場。

另於花64線瑞港公路6.7K處邊坡大面積土石崩落，阻礙單側道路通行，員警在現場放置三角錐警示用路人，瑞穗鄉公所及豐濱鄉公所於晚間7時30分通報瑞港公路（花64線）坍方及損毀，瑞穗所及港口所員警分別在瑞港公路入口處（瑞穗端及豐濱端）執行預警性封路，9日上午8時許解除封路管制，施工單位現場擺放交通錐及拉封鎖線警示，目前該處仍維持單線雙向通行。

鳳林分局長簡龍宏表示，受東北季風影響帶來強風豪雨，容易造成樹木傾倒情形，呼籲用路人若發現樹木傾倒影響交通，應注意本身安全外，請立即通知主管機關或撥打110電話報案，警方將立即前往協助處理。