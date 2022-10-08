退休警官深夜迷路…淡水警一句「讓學弟照顧你」　暖心帶他回家

▲退休警官迷路，淡水警帶他回家 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

淡水警分局水碓派出所10月5日深夜2時許獲報，有迷失老人流連馬路旁，警員李瀚強、商益綸到場了解，發現該名65歲童姓老先生從前竟是名警官，他見到兩名員警「學弟」到場協助非常抗拒，認為自己不需要協助，後來警方在協助他撥打給南部的親屬後，老翁終於點頭上了警車，幸好他還記得回家的路，送他平安回家。

據了解，童姓老翁晚間11點多外出要去某社區找友人，卻沒有事先通知要前往拜訪，找不到友人的他離開社區後就迷失了方向，找了很久都找不到回家的路，覺得累了就直接坐在路邊。

水碓派出所警員李瀚強、商益綸接獲報案到場處理，童姓老翁向警方出示證件及親屬電話紙張，卻頻頻拒絕員警的關心，直說自己沒有迷路、不需要幫助，卻在深夜街頭四處環顧，喃喃自語。

員警見他態度強硬不願意讓警方幫忙，一邊說服他「要相信學弟」一邊聯繫他的親屬，終於願意上車讓員警載他平安回到家中。

淡水警分局呼籲家中若有長者或失智症患者，勿讓其單獨出門，且應佩戴防走失手環或隨身攜帶紙條記載姓名、家中電話及聯絡人等資訊，俾利警方協助返家、聯繫家人，以免一時的疏忽，造成憾事發生。