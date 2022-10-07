北北基等5縣市防大豪雨！3地區降水異常　國慶日越晚越冷探16℃

▲北部、東北部、東部可能會有「異常降水」的情況發生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風、強對流影響之下，北部、東北部、東部可能會有「異常降水」的情況發生！氣象局也針對宜蘭發佈大豪雨特報；台北市山區、花蓮縣豪雨特報；基隆北海岸、新北市山區發佈大雨特報。這波東北季風要到週日才會稍微減弱，不過週日晚間會有另一波東北季風南下，國慶日當天轉乾冷，北台灣越晚越冷，最低下探16度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(7、8日)兩天東北季風影響，北台稍涼，其他地區日夜溫差大。東半部及大台北東側有局部雨；當水氣增多時，大台北西側及桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有降雨的機率。

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北部山區、東北部及東部地區，應慎防「東北季風異常降水」的威脅，並隨時注意氣象局的「特報」。氣象局目前針對宜蘭發佈大豪雨特報；花蓮發佈豪雨特報、北北基大雨特報。

▲大豪雨：宜蘭縣；豪雨：臺北市山區、花蓮縣；大雨：基隆北海岸、新北市山區。（圖／中央氣象局）

明晚、下週(9)日東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北東側有局部短暫雨的機率；下週日晚至國慶(10日)晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部雨。國慶(10)日白天起乾冷空氣南下；各地天氣好轉，氣溫漸降、北台愈晚愈涼；下週二(11日)各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，平地最低氣溫約降至16度左右。

下週三、四(12、13日)迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。另外，各國模式模擬顯示，下週西北太平洋又有熱帶擾動發展的跡象，動向及影響、尚待進一步觀察。

▼左圖：6日至7日4時最大累積雨量(宜蘭南澳鄉)已達350毫米。右圖：7日4時雷達回波合成圖顯示，迎風面仍有較強回波消長。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

