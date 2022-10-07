陳珊妮當彩虹大使！2022台灣同志遊行主題「無．限．性」路線公開

▲第20屆台灣同志遊行將於10月29日舉行。（圖／彩虹平權大平台）

記者林育綾／台北報導

台灣同志遊行去年因疫情改為線上，今年將恢復實體遊行，在10月29日於台北市政府廣場舉行，今（6）日召開啟動說明會，除了介紹今年主題「無．限．性─解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」打破性與性別框架和壓迫、刻板印象，也公開路線、官方周邊，並邀請彩虹大使陳珊妮現身鼓勵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲第20屆台灣同志遊行恢復實體上街在10月29日舉行，主題為「無．限．性」。（圖／台灣同志遊行官網）

臺灣彩虹公民行動協會理事長小鯨表示，臺灣同志遊行已經走到第20個年頭，今年的主題「無．限．性─解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」，期望解放所有對性的壓迫與刻板印象，讓每個人的身分與認同，都能展現無限多元的可能性，期望未來任何人都不需強調自己的身分，並可以保有自己的認同，社會不會因為你的認同而任意評斷你的價值，是遊行走到20年後繼續走下去的動力。

其中臺灣感染誌協會秘書長陳威圻表示，儘管醫療進步，愛滋感染者仍面對許多生活的困擾與擔心身分遭洩露的恐懼，呼籲大家看見感染者的故事與心聲；而台灣人權促進會秘書長施逸翔則分享，這次遊行將串連廢死聯盟、民間司改會、人約盟、藏台連線、香港邊城青年⋯等人權團體組成人權橫行大隊，一起為反壓迫發聲。

彩虹平權大平台的勞烏也提及，因應下半年地方選舉架設了PrideWatch 彩虹選⺠投票指南，邀請選民透過支持友善理念候選人，讓友善社會成為可能。臺灣青年民主協會理事長張育萌則呼籲，期待藉由同志遊行提升年底18歲公民權公投的能見度，讓支持多元性別理念的年輕人，可以一起參與公共事務。

▲第20屆臺灣同志遊行將於10月29日在臺北市政府前廣場舉行。（圖／彩虹平權大平台）

主辦也提到，今年有更多本土企業加入贊助行列，例如發跡自嘉義的服飾品牌50% FIFTY PERCENT，總監鄭文碩表示，深耕臺灣30餘年，很開心能在臺灣前進國際與多元的過程中為本土發聲。同樣身為臺灣品牌的DIKE雙全國際行銷長謝語桐表示，作為第一家贊助遊行的本土企業，能看到目前有越來越多在地品牌投入贊助遊行的行列非常開心。

而連續4年作為級別廠商的Gilead吉立亞醫藥總經理彭國書表示，他們持續向社會推動去污名化、去標籤的價值，希望能鼓勵大家回到最初的本質，開啟友善對話，因此今年仍會延續「無色彩虹」活動。

這次加入贊助的新廠商還有ModelTV 影音串流平台，營運總監Wei Hsu提及，作為成人影音平台，他們致力於各種情慾的探索與討論，雖然遇到眾多質疑，仍持續對既有的觀念進行挑戰，這樣的理念與本屆主題「解構框架」相同，因此決定投入對遊行的支持。

▲第20屆台灣同志遊行彩虹大使陳珊妮。（圖／彩虹平權大平台）

記者會壓軸由彩虹大使陳珊妮現身，她回憶，自己與同志運動的結緣最早可追溯到1999年受邀於同志諮詢熱線募款晚會，從當時規模迷你的活動，到現在邁入遊行舉辦的第20年，除了驚覺臺灣社會這一路走來的許多改變，更意識到尚有許多層面諸如立法與教育，仍有再努力的空間。

陳珊妮說，當每個人都願意跨出一小步去了解自己不認識的事物，不同族群的需求就能因此被看見，也能產生改變的契機，讓社會成為一個更友善的存在。

2022年第20屆台灣同志遊行時間，隊伍自下午2點起走到5點回終點。而中午12點就有彩虹市集，下午1點則有舞台活動。

遊行路線起點和終點：台北市政府廣場

北路線：台北市政府廣場 → 仁愛路 → 敦化南路 → 忠孝東路 → 逸仙路 →松高路→市府路→ 台北市政府廣場

南路線：台北市政府廣場 → 仁愛路→ 光復南路 → 信義路→ 敦化南路 → 仁愛路 → 台北市政府廣場