邱淑媞揭台灣疫情死亡率「恐怖陡坡」：日韓也沒像這樣！

▲衛福部國民健康署前署長、公衛專家邱淑媞（左3）出版新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

衛福部國民健康署前署長、公衛專家邱淑媞出版新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》，今（7）日在新書發表會時提到，新冠病毒非常多樣化，而從圖表看到台灣的死亡率是衝得最高、最陡的，「日韓都沒像我們這樣」，認為政府不該忽視人民的健康人權。

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▲邱淑媞在新書公開科學數據、圖表，看到台灣疫情死亡率的「恐怖陡坡」。（圖／翻攝自《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》）

邱淑媞強調，疫情還沒過去，指揮中心不該一直在放好消息。她舉例，日本政府是表情凝重，提醒民眾不能掉以輕心，認為台灣政府應該學日本的態度，對人民誠實以告。

而她說，台灣過去有將近2年3個月的時間，疫情控制得相當好，直到今年4月開始進入所謂的「新台灣模式」，疫情就像洩洪一樣不可收拾、失速，她看到有各種聲音，而民眾也只能霧裡看花，認爲必須以科學的方式梳理清楚，因此決定寫下這本書，也認為以往歷史都是「有權力的人在紀錄」，她認為應該讓科學數據來說話，因為如今新冠後遺症還沒結束，「還沒到能放假的時候」。

在新書她公開了台灣與各國新冠疫情的死亡率，可見新台灣模式之後，死亡率平均每日上升0.195，「我們衝得是最高、最陡的，日韓都沒像我們這樣！」

▲公衛專家邱淑媞在新書公開圖表，2022年6月平均每日Omicron死亡數與前15大死因比較。（圖／天下文化出版提供）



而且6月單月總死亡數，史無前例的飆破2萬，她以921大地震造成2454人死亡來比喻，當時各界哀悼、檢討至深；而這一波Omicron所造成的死亡數，不計算超額死亡，就已經超過四個921震災。6月每日超額死亡213人，約相當於每日癌症、心臟病與中風死亡之總和，比平常多出近一半的死亡。

她表示，在書中寫到這些時，一度難過到寫不下去，尤其前不久看新聞更感慨，台灣人很善良，相當重視警犯、死刑犯的人權，但善良人民的健康人權呢？1萬多個人的生命消逝，卻沒有被十足的重視。

她指出，當台灣新冠疫情死亡率衝到超過第二號死因心臟病時，指揮中心卻宣布國門開放的消息，好像大家可以出去玩，再來說是「人民鬆懈了」，明明指揮官才是衛生官員，應該守住專業。

▲台北市長候選人蔣萬安支持邱淑媞新書。（圖／記者林育綾攝）

邱淑媞新書也獲得台北市長候選人蔣萬安、立委鄭麗文、蔡璧如、曾銘宗，還有台大公衛學院教授金傳春、資深媒體人蔡詩萍等人支持，金傳春也說，如果今天自己是指揮官，一週只會開2次記者會，而重點會放在看哪些防疫政策有效、哪些可以改進，「而不是只天天講病例數」。

如今台灣即將調整為入境「0+7」、恢復免簽，等同於國門重新開放，人們是否做好與病毒共存的準備嗎？邱淑媞新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》梳理全球各主要國家3年防疫政策轉變及結果，用科學方法輔以國際權威數據、豐富圖表，反覆檢驗，她表示「新冠疫情讓全球與臺灣看到政治如何決定人民的健康」，並盼能透過檢視各國防疫政策優劣，找出對臺灣、各國、現在與未來受用的防疫方針。