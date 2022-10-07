曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子　統一才是百姓大難

記者林彥臣／綜合報導

聯電創辦人曹興誠在6日晚間接受館長陳之漢的訪問，用英國跟美國的關係比喻兩岸關係，如果有英國人聲稱要統一美國，只會被當成恐怖份子逮捕，台灣跟大陸分開，對百姓其實是好的，等於讓中華民族多幾個公僕，多分裂幾個公僕，也會讓彼此觀摩，反而統一從來都是百姓的大難。

▲曹興誠舉例，如果有英國人要統一美國，只會被當成恐怖份子抓起來。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



曹興誠表示，二次世界大戰前，主權國家只有60個左右，現在主權獨立國家將近200個，大家都走向獨立了，誰在討統一？

曹興誠舉例，以前的英國，現在分裂成英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，有誰在講統一？如果現在有英國人要統一美國，只會被當作恐怖份子抓起來。

▲曹興誠認為，中華民族多分裂幾個公僕，可以讓彼此觀摩。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



曹興誠進一步解釋，今天台灣跟大陸分開，其實對百姓是好的，因為政府是僕人，中華民族人這麼多，多幾個僕人比1個僕人好，只有1個僕人依賴他，就會爬到你頭上，所以中華民族多分裂幾個僕人，大家就會觀摩，「怎麼台灣的政府對百姓這麼好，你怎麼每天爬到百姓頭上割韭菜？」所以現在沒有人談統一，都在談獨立，獨立是很光榮的。

曹興誠認為，統一從來都是百姓的大難，秦始皇統一六國，中國人死掉三分之二，滿清征服中國的時候，「揚州十日、嘉定三屠」，揚州屠殺了10天殺了20萬人，嘉定殺了三次，大概殺掉80萬人，以前的人就是這樣搞，現在所謂的民族統一大業，也只是為了延續政權的藉口。

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