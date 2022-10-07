記者林彥臣／綜合報導

聯電創辦人曹興誠先前捐贈1億美元（約新台幣30億），提供給相關單位加強台灣的國防，在政經界引發許多後續效應，他在6日晚間接受館長陳之漢的訪問時就強調「錢對我沒那麼重要」。館長對此神回表示，「換別人講這句話，我以為你在供X小」。

曹興誠在與館長的訪談中，提到當初捐30億的原委，因為在裴洛西離開台灣的那天晚上，很多人罵她在挑釁，讓他感到非常生氣，一定要證明台灣也有人「不貪財、不怕死」，後來就請了朋友幫忙開記者會，宣布這個消息。

▲曹興誠自認，「錢對我沒那麼重要」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長提問表示，中國的商機很龐大，加上很多人說「商人無祖國」，可是曹董這麼成功的商人，為什麼敢去惹中國？

曹興誠說，其實從來不把自己看成是商人「錢對我來說沒那麼重要」。

館長對此笑稱，「換別人講這句話，我會以為你在供X小，你講這句話，我就會相信」。

曹興誠補充，自己是做事業的人，當初做事業也不是為了自己做，過去自己是李國鼎、孫運璿送去美國學習半導體技術，帶回來之後就一路發展，當時也一直被提醒「要以國家為重」，所以就覺得自己也要達到李國鼎、孫運璿的境界。

▲曹興誠認為，台灣人能夠擺脫中國家天下的歷史，應該要為自己的文明成就感到驕傲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



曹興誠也提到最近的熱門話題「諾貝爾獎」，這次的醫學獎證明現代人有「智人」與「尼安德塔人」的基因，過去都以為「尼安德塔人」是被「智人」消滅，從這可以獲得啟示，人類的歷史應該是從野蠻走向文明往上突破歷程。

曹興誠認為，「所以毛澤東讀歷史、李敖讀歷史，讀得都是垃圾，這個鬥、那個鬥，根本沒有讀到真正的歷史」，所以台灣人應該感到驕傲，1996年直選總統，擺脫中國家天下的歷史，人民成為國家的主人，熬出幾千年來文明的成就。

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