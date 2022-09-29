OG級饒舌歌手「酷力歐」驟逝！　館長淚：國中就聽你的歌

▲美國饒舌歌手酷力歐（Coolio）今逝世。（圖／Coolio臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

90年代美國大咖饒舌歌手「酷力歐」（Coolio）今天驚傳猝死在浴室，享年59歲，消息傳出後，震驚全球樂迷。就連館長「陳之漢」都遺憾發文表示，從國中時期就開始聽其音樂，得知酷力歐不幸驟逝後直呼，「希望你在天堂，還能繼續唱著超屌的饒舌歌」。

據《TMZ》報導，酷力歐於當地時間28日傳出逝世噩耗，消息人士表示醫護人員是在當天下午4點接到一通請求醫療協助的電話，遺憾的是，當救護車趕抵現場，他已不幸氣絕身亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長陳之漢今下午在臉書PO出一張酷力歐經典單曲《黑幫天堂／Gangsta's Paradise》封面照片，並感嘆說，「想當年才國中生就聽你的歌，覺得你真的超屌的，希望你在天堂，還能繼續唱著超屌的饒舌歌。」

▲館長發文緬懷酷力歐。（圖／館長臉書）

貼文一出，立刻引起許多網友共鳴「當年的神曲」、「超愛這首歌」、「這首也是我的愛歌」、「這首歌當時有搭配校園幫派的連續劇」、「酷力歐走了？？？」

酷力歐1980年代末期在加州開啟饒舌生涯，單曲《Fantastic Voyage》是第一首真正讓他走紅的歌曲，而1995年為電影《危險遊戲》（Dangerous Minds）原聲帶推出的《黑幫天堂／Gangsta's Paradise》更將他的名聲衝至頂峰，隔年更憑藉該單曲奪得葛萊美最佳饒舌歌手獎。

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi — Ice Cube (@icecube) September 29, 2022

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶