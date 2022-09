OG級饒舌歌手「酷力歐」驟逝！　館長淚：國中就聽你的歌

▲美國饒舌歌手酷力歐(Coolio)今逝世。(圖/Coolio臉書)

記者邱晟軒/綜合報導

90年代美國大咖饒舌歌手「酷力歐」(Coolio)今天驚傳猝死在浴室,享年59歲,消息傳出後,震驚全球樂迷。就連館長「陳之漢」都遺憾發文表示,從國中時期就開始聽其音樂,得知酷力歐不幸驟逝後直呼,「希望你在天堂,還能繼續唱著超屌的饒舌歌」。

據《TMZ》報導,酷力歐於當地時間28日傳出逝世噩耗,消息人士表示醫護人員是在當天下午4點接到一通請求醫療協助的電話,遺憾的是,當救護車趕抵現場,他已不幸氣絕身亡。

館長陳之漢今下午在臉書PO出一張酷力歐經典單曲《黑幫天堂/Gangsta's Paradise》封面照片,並感嘆說,「想當年才國中生就聽你的歌,覺得你真的超屌的,希望你在天堂,還能繼續唱著超屌的饒舌歌。」

▲館長發文緬懷酷力歐。(圖/館長臉書)

貼文一出,立刻引起許多網友共鳴「當年的神曲」、「超愛這首歌」、「這首也是我的愛歌」、「這首歌當時有搭配校園幫派的連續劇」、「酷力歐走了???」

酷力歐1980年代末期在加州開啟饒舌生涯,單曲《Fantastic Voyage》是第一首真正讓他走紅的歌曲,而1995年為電影《危險遊戲》(Dangerous Minds)原聲帶推出的《黑幫天堂/Gangsta's Paradise》更將他的名聲衝至頂峰,隔年更憑藉該單曲奪得葛萊美最佳饒舌歌手獎。

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi