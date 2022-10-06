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美學者：慎防北京藉「全球安全倡議」作衝突藉口

▲▼習近平積極計畫任內將香港、台灣收歸版圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北6日電

中國國家主席習近平今年發表「全球安全倡議」，多名學者表示，北京試圖重塑國際安全秩序，以鞏固習近平長期領導地位。學者呼籲美國及其盟國應警惕中國恐藉此作為武裝衝突的藉口。

美國自由亞洲電台（RFA）5日報導，德克薩斯大學奧斯汀分校林登．約翰遜公共事務學院副教授陳喜娜（Sheena Chestnut Greitens）在「外交事務」雜誌（Foreign Affairs）雜誌上撰文，稱北京正透過全球安全倡議進一步鞏固中共對權力的控制，對內以維穩為由加大在新疆和香港地區的管控。北京現在試圖將這一概念外擴，以重塑地區和全球安全秩序。

陳喜娜分析，習近平一提出「全球安全倡議」，中國外長王毅就發表題為「落實全球安全倡議，守護世界安寧和平」的文章，稱倡議是對西方地緣政治安全理論的揚棄超越，將這項倡議推升至外交層級。她文中分析，這意味著中國警察在全球範圍內擴張活動，並提供警察培訓和執法援助，這已經成為中國外交政策的一個日益重要的組成部分。

報導另引述紐約城市大學政治學教授夏明表示，「全球安全倡議」除涉及長臂管轄和跨境執法，需關注的是，習近平的安全觀與俄羅斯總統蒲亭一脈相承，都是秉持「安全不可分割原則」，並將其擴大化為發動戰爭的藉口。

華盛頓智庫美國和平研究所（United States Institute of Peace）中國研究資深專家傅瑞珍（Carla Freeman）與中國項目專員史帝文森（Alex Stephenson）8月也聯合發表文章稱，「全球安全倡議」框架已經上升至外交層面，警告美國不能輕視。

這篇聯合文章稱，中國正在從烏克蘭危機中尋找機會，以推動建立一個中國能發揮關鍵作用的全球安全平台。如果倡議能夠在即將開幕的中共20大上以某種形式獲得批准，那麽很明顯，北京相信有望贏得廣泛的國際支持。文章強調，美國需要關注的最重要的部分是「安全不可分割原則」，美國必須防止其成為武裝衝突的藉口。

今年4月，習近平在博鰲論壇上提出「全球安全倡議」，反對干涉他國內政、單邊主義和「長臂管轄」等。他並在闡述倡議的「六個堅持」時提到中國在回應俄烏戰爭議題時常強調的「安全不可分割」原則，反對「把本國安全建立在他國不安全的基礎之上」。

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