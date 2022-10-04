吃水煎包！他一咬只見「1粒肉末」驚呆　網笑瘋：精準1％含肉量

▲水煎包是不少民眾喜歡吃的銅板美食。（示意圖／資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近來原物料飆漲，許多食物不是價格漲、就是份量變少，甚至縮水到讓人瞠目結舌的地步。大陸一名學生日前分享學校餐廳販售的「水煎包變成白饅頭」的慘案照，裡頭只包「超小一粒肉末」，讓網友直呼：真的太誇張。

大陸浙江一名網友在論壇「豆瓣」，以「我們學校食堂一樓的水煎包」為題發文，並附上超離譜照片。他表示當天在學校餐廳內買了一顆水煎包，照理說應該內包著滿滿肉餡，沒想到大口咬下竟然是空心的，只見一粒「沒有指甲大」的肉末，更沒有任何肉汁。

離譜的畫面讓原PO瞬間驚呆，他還用筷子將珍貴的肉末夾起來拍照，語帶嘲諷表示，「它明明可以空心，卻慷慨地給了我一粒餡，我哭死」。

▲水煎包竟只含一粒肉末。（圖／翻攝自豆瓣）

▼珍貴的肉末。（圖／翻攝自豆瓣）

此文一出也引許多網友朝聖，「吃素者見了都覺得沒問題」、「如果不是包子內壁潔白無瑕，我真的無法相信這是真的」、「禁止未成年肉餡打工」、「1％的含肉量」、「哈哈哈這是生煎的舍利子吧」、「空虛的生煎就好像我吃驚的張大嘴…」、「這個應該是機器的，不是人工的，因為人工的包不出來。」、「包了一年的包子，豬只有皮外傷」。也有同病相憐的網友貼出自己購買的牛肉麵，只有一小片牛肉。

▲同病相憐的網友貼出自己購買的牛肉麵，只有一小片牛肉。（圖／翻攝自豆瓣）

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