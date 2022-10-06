中共最快5年後犯台？　國安人士：台灣軍力反轉就在蘇起當政時

▲前國安會秘書長蘇起。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台北論壇基金會6日以「美國保台的能力究竟如何？—看美國人怎麼說」為主題舉辦台灣安全講座。國安會前秘書長蘇起於座談會上指出，未來5年至10年間，將是美軍軍力轉型空窗期，是中共犯台的機會之窗。對此，國安人士表示，台灣軍力失衡的反轉點，就是在前總統馬英九執政，蘇起擔任國安會秘書長時期。

蘇起表示，美國「力不足保台」的質疑，是由蘭德公司在2015年先提出的，從2019年開始，美國政府、智庫與學者的警訊越來越密集，也越來越直接，也已經是美國政治、學界、媒體界的共識。

蘇起直言，五角大廈18次閉門兵棋推演，顯示美國如果與中共交戰，不論作戰劇本是什麼，美軍都會落敗，除非動用核武。他強調，2000年台灣完全可以自保，不需要美國協助，2008年時，中共已經可以對台火力打擊局部封鎖，到了2015年已經可以全面封鎖。

蘇起表示，2018年就已經可以武力犯台，第一波運送2萬5000名兵力到台灣。他更直言，兩棲登陸是過去的思維，現在應該是從空中進攻台灣，透過跳傘、直升機降落等方式奪取要地，接著才會大舉登陸。

對此，國安人士表示，確實包括USCC（美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission, 簡稱USCC）每年年度報告，包括引用蘭德這些安全智庫的評估，都認為中國正在準備侵略台灣，並且威脅越來越大。

不過，該人士說，這些報告同時要求行政部門做出相對應的準備來因應，例如在印度-太平洋部署大量反艦巡弋飛彈和彈道飛彈；同意美軍印太司令部在東海和南海地區提升情報、監視與偵察生存能力的請求，在該區域加固基地，升級強大的飛彈防禦系統，儲放大量精確制導彈藥等等，相關的計畫也都因此進行。

國安人士指出，綜觀所有美方的評估，台海軍力失衡的反轉點，就是在馬英九執政，蘇起當國安會秘書長的那些日子。蘇前秘書長似乎對這段毫無記憶，反倒近來還創造出了事實上不存在包括小英提出兩國論的「記憶」，也令人不得不感歎歲月催人老，有些流失的能力，不是依賴生機果汁就可以換回的。

他說，現代地緣政治、國際政經局勢的變遷之快速，議題的推陳出新，確實也超過這位來自類比時代的前秘書長所能理解。

這位國安人士指出，中國近年來極力向第一島鏈以西升高軍事威脅，企圖把這個區域都「烏東化」，未來在習近平三連任，中國更加集權於一人之手後，這樣的威脅及風險確實將更為升高；但面對這樣的情勢，不是放手去講北京喜歡聽的話，相反的任何一個謀國者，都應該清楚的了解情勢，做好各種準備，包括爭取更多區域受到威脅者的協力。