美國計劃將台灣變龐大武器庫　學者曝2優勢：大幅提高作戰持續力

▲國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

「紐約時報」（The New York Times）刊登標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的文章。內文指出，美國正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲6日表示，烏俄戰爭爆發讓強化台灣彈藥武器戰備儲量更加獲得支持，若成真可大幅提高作戰持續力、降低海運補給的依賴，對台灣防衛作戰大有幫助。

國安會前秘書長蘇起6日指出，未來5年至10年間，將是美軍軍力轉型空窗期，是中共犯台的機會之窗。對此，蘇紫雲指出，共軍目前戰力仍落後美軍一個世代以上，而美軍確實正在轉型，但並非進入空窗期，而是一個疊加法，不斷地動態調整，對於這樣的論述應更謹慎看待，因戰史中許多戰爭爆發都因誤判。

蘇紫雲分析，從歷史上來講，除1995閏八月這本書外，西方媒體也數度評估共軍可能犯台，但最後都沒有成真、也慶幸這沒有成真，戰爭預言是動態的，取決於攻守雙方的實力，共軍的能力確實增長，但台灣防衛力量也在進步，可以大幅減輕共軍攻台的機率。

對於台海情勢，國防部長邱國正5日表示，中共已經改變現狀，毀掉海峽中線的默契，很難恢復過去，但我方也有紅線，只要共軍戰機等航空器飛入我方領空，就算「第一擊」，一定會反制。

對此，蘇紫雲表示，這樣的做法是正確的，要把底線劃清楚，這次主要是應對無人機的襲擾，若進入外離島上空就是領空了，依照國際法可以採取強制作為，國軍之前比較保守，是因為迎敵策略是需待敵方採取攻擊行動才能還擊，現在改為主動採取武力的強制措施，可以將國軍的底線劃出來，也是應對中共跨越海峽中線等新常態的威脅。

台海情勢成為國際關注焦點，美國「紐約時報」（The New York Times）刊登標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的文章。內文引述現任和前任官員指出，共軍近期對台的海空演習顯示，中國可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或其他國家介入；美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。

對於美國戰略方向，蘇紫雲表示，這符合美軍的戰略文化，美軍會在相關區域預置裝備彈藥等戰備物資，面對危機時只要輕裝就可以取得武器彈藥加入作戰，過去美國也曾察覺俄國的軍力擴張，2018年開始在歐洲區域增加戰備儲量，2019年時在國防授權法審議時也有美國部分人士提出類似建議。

蘇紫雲分析，烏俄戰爭爆發則讓強化台灣彈藥武器戰備儲量更加獲得支持，若這樣的儲存點成真，可大幅提高作戰持續力、降低海運補給的依賴，因此對台灣防衛作戰大有幫助，美軍也已經在強化這一塊。

美方人員認為共軍武力壓力越來越大，對於台美如何因應，蘇紫雲表示，美國方面，這些報告同時要求行政部門做出相對應的準備來因應，像是飛彈建置、儲放大量精確制導彈藥等等，而台灣的國策基於守勢戰略，軍事上面就是對第一擊的嚇阻、行使自衛權。

蘇紫雲指出，台灣是戰略守勢，藉防空飛彈、反艦飛彈建立不對稱戰力爲優先，同時應該要合理增加反制兵力，打亂共軍作戰節奏，就能有效提高防衛作戰的成功公算。此外，俄烏戰爭的啟示也突顯台美戰略情報合作，增加對戰場的掌握降低中共軍事突襲的風險，與有效反擊中共攻擊部隊的能力。