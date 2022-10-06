　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登山女神名嘴爸出聲了！不捨被爆約泡金主　嗆正宮捏造毀他女兒

▲▼曾格爾。（圖／翻攝臉書）

▲登山女神曾格爾。（圖／翻攝臉書）

記者劉人豪／綜合報導

被稱為登山女神的曾格爾，被《鏡週刊》爆料約已婚人夫泡湯過夜，遭正宮提告求償200萬。正宮在5日晚間臉書寫下1262字長文，痛批曾格爾為了贊助「嗲聲嗲氣」約他先生泡湯共宿、讓她們家走上毀滅之路。對此，曾格爾的名嘴證券分析師父親曾國良，透過友人發聲，表示相信女兒清白，反指富商元配想要毀掉女兒。

「登山女神」曾格爾被爆出偷吃富商，氣得正宮提起「侵害配偶權」，據悉，她為了170萬登山贊助而與人夫發生關係，甚至不顧防疫規定，偷偷外出泡湯約會，引發各界議論。

人在尼泊爾挑戰世界第八高峰的曾格爾5日中午於臉書發出聲明，怒斥報導不實，「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」。而富商的正宮5日晚間也反擊，臉書寫下1262字長文「那一夜我一邊哭一邊截圖…竟然截了175張」，痛批曾格爾讓她們家走上毀滅之路。

▲曾國良2014年選苗栗縣長。（圖／記者蔡文淵攝）

▲曾格爾的父親曾國良，2014年曾參選苗栗縣長。（圖／記者蔡文淵攝）

據《自由時報》報導，曾國良透過朋友發聲，覺得女兒是被陷害，並說女兒已經在聲明中把整起事件具體交代，表示是因為富商老婆掌握女兒的訊息，「想要毀掉女兒，才會有這捏造的事。」

曾國良是證券期貨分析師，曾在2014年以無黨籍身分參選苗栗縣長，當時政見為「財經治縣，轉虧為盈」8字作為參選主軸，提出15項政見，包括西湖、後龍、中港溪等河川疏濬工程的砂石利益，全數收歸縣庫，挹注18鄉鎮市及弱勢團體，另推科技、生技雙主流促進就業，設置苗栗證券投顧公司，提升縣民投資報酬率。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳
小改款Nissan Kicks正式發表！2款售價曝　外觀引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

發包王八卡業務...對方拿錢不辦事！火爆男三重汽旅開槍

台中走10km到草屯！　「我住台灣」醉男跳宮廟許願池洗澡...這下糗了

快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降台南鹿耳門聖母廟

對建商連開3槍！槍手「奔跑投案」畫面曝...台東北上埋伏一周動手

人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

避免漁民無冰可用　立委協助爭取987萬...補助新港區漁會設備更新

稱妻快死了！他偷吃前女友　被抓包喊「我6、70歲了怎會有小三」

五分埔傳奇之女被疑抄襲　「閨蜜朋友也歸me」控網友誹謗結果曝

台中男酒駕撞3貼騎士！1家3口摔噴倒地　母急抱3歲女看傷勢

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

社會熱門新聞

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

女大生宿舍大戰小男友28次　懷孕稱被性侵

你睡我每天5千　人夫欠167萬元！正宮怒吉

中友電梯「15F直墜B5」！民嚇傻

登山女神約泡金主！　正宮深夜控曾格爾：嗲邀開房募款

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍倒地

登山女神名嘴爸出聲了　嗆正宮捏造毀他女兒

台南警取締違規「抓到法官妻」　夫怒到場理論

驚抄色情養生館　爆乳熟女哀：只求一頓溫飽

更多熱門

相關新聞

與登山女神約泡！正宮友曝內幕「170萬是老婆的錢」

與登山女神約泡！正宮友曝內幕「170萬是老婆的錢」

「登山女神」曾格爾被爆出偷吃富商，甚至不顧防疫規定，偷偷外出泡湯約會，氣得正宮提起「侵害配偶權」，一名自稱是正宮好友的人指出，原配認真賺錢，給先生無限財富自由度及無限人身自由，連170萬贊助都是老婆賺來的，「靠老婆出入高級社交圈的軟爛男，原配唯一的錯就是太相信自己的先生」。

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

登山女神約泡金主！　正宮1262字揭曾格爾心機

登山女神IG「公布好消息」　偷吃人夫...全被打亂

登山女神IG「公布好消息」　偷吃人夫...全被打亂

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

關鍵字：

曾格爾

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面