登山女神名嘴爸出聲了！不捨被爆約泡金主　嗆正宮捏造毀他女兒

▲登山女神曾格爾。（圖／翻攝臉書）

記者劉人豪／綜合報導

被稱為登山女神的曾格爾，被《鏡週刊》爆料約已婚人夫泡湯過夜，遭正宮提告求償200萬。正宮在5日晚間臉書寫下1262字長文，痛批曾格爾為了贊助「嗲聲嗲氣」約他先生泡湯共宿、讓她們家走上毀滅之路。對此，曾格爾的名嘴證券分析師父親曾國良，透過友人發聲，表示相信女兒清白，反指富商元配想要毀掉女兒。

「登山女神」曾格爾被爆出偷吃富商，氣得正宮提起「侵害配偶權」，據悉，她為了170萬登山贊助而與人夫發生關係，甚至不顧防疫規定，偷偷外出泡湯約會，引發各界議論。

人在尼泊爾挑戰世界第八高峰的曾格爾5日中午於臉書發出聲明，怒斥報導不實，「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」。而富商的正宮5日晚間也反擊，臉書寫下1262字長文「那一夜我一邊哭一邊截圖…竟然截了175張」，痛批曾格爾讓她們家走上毀滅之路。

▲曾格爾的父親曾國良，2014年曾參選苗栗縣長。（圖／記者蔡文淵攝）

據《自由時報》報導，曾國良透過朋友發聲，覺得女兒是被陷害，並說女兒已經在聲明中把整起事件具體交代，表示是因為富商老婆掌握女兒的訊息，「想要毀掉女兒，才會有這捏造的事。」

曾國良是證券期貨分析師，曾在2014年以無黨籍身分參選苗栗縣長，當時政見為「財經治縣，轉虧為盈」8字作為參選主軸，提出15項政見，包括西湖、後龍、中港溪等河川疏濬工程的砂石利益，全數收歸縣庫，挹注18鄉鎮市及弱勢團體，另推科技、生技雙主流促進就業，設置苗栗證券投顧公司，提升縣民投資報酬率。