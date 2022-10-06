吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

▲工作太忙、3C使用過度的人，除了盡量調整作息、飲食之外，不少人會透過保健食品來加強營養補給。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人重視養生，近年受疫情影響健康意識更是大幅提升，保健食品需求越發強勁，據食品工業發展研究所推估，2021年台灣保健食品市場規模高達1,596億元，整體成長率5.6%。針對保健食品選擇，不少民眾偏好從引領保健趨勢、同為保健品大國的美國購入，有許多用眼過度3C族和久坐上班族敲碗神物，例如葉黃素、維他命、助眠品或是Omega-3營養保健食品，可惜經常要等到時機恰巧才能買到，像是剛好有朋友從美國回台、假期安排去美國玩等，不知不覺慢了好幾步之外，貨源更是可遇不可求，等不及的民眾注意，好消息來了～美國熱門必買的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」即刻起在台灣知名賣場就能輕鬆入手，不必再煩惱斷貨，更不用坐等救援。

▲美國「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」是許多民眾出國必採購的營養保健品。

工作、讀書久坐一整天，總覺得需要多活動身體，想要促進代謝？上班下班都長時間緊盯3C螢幕、滑手機？熬夜加班只能外食還得去應酬，三餐經常不正常？有這些狀況的人可要好好照顧身體才行，調整作息之餘，還可以透過保健食品加強維護健康，其中深海魚類富含的Omega-3不飽和脂肪酸中的DHA、EPA，有助於調節生理機能，以及幫助支援邏輯反應，相當適合現代人補充，但人體難以自行合成，需依賴日常飲食、食物獲得，因此來自美國知名大廠Schiff旗下保健品「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」就成為補充營養的重要戰力，一顆軟膠囊裡即含有DHA、EPA、蝦紅素、磷脂質的4大組成。

萃取來自南極磷蝦製成的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，超過85年歷史的美國知名保健大廠Schiff表示，小小一顆磷蝦油含量升級2.5倍*，有助於促進代謝、打造好氣色，以及具備天然蝦紅素，能幫助調整體質、維持活力，透過跟人體細胞膜結構類似的獨特磷脂質組態，幫助提升關鍵營養的吸收率，對於久坐上班族、營養不夠均衡需調整體質的外食應酬族，以及希望維持健康生理機能的養生族來說都是必備良品。

▲「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」含有豐富營養成分，是許多網友重點掃貨的營養保健品。（圖／網友提供，下同）

許多民眾擔心吃進過多重金屬污染，品牌表示，由於「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」的原料磷蝦生長環境和位於海洋生物鏈底層屬性，不僅較不容易有汙染殘留，還能解決大部分人害怕魚油的腥味問題；而且品牌以堅定關心永續生態的立場，遵照科學方法設定捕撈配額，並通過英國非營利組織MSC海洋管理委員會第三方認證，民眾可以安心又放心地食用。

主打好吸收且能讓身體由內而外煥發活力的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，不光是Schiff表示獲得美國醫生推薦NO.1磷蝦油品牌#，天天吃幫助維持健康與代謝，也深受台灣民眾喜愛、網路口碑「蝦蝦叫」，讓想要有好氣色的人超心動，「吃了覺得不錯」、「符合MSC超重要」，網友直呼吃了超有感，也讓不少人狂敲碗問：哪裡買得到？好心人不藏私分享解答，原來在知名賣場就找得到！

眾人尋尋覓覓的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」就在知名賣場貨架上，總算不再需要苦等親友從美國買回來，更棒的是，自10/10起～10/20止，推出「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」超殺優惠限時折價200元，買越多省越多，趁此機會囤貨保健不落人後，照顧身體健康的同時也精打細算成功守護荷包。

*與MegaRed南極磷蝦油（食品）相比，MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊磷蝦油含量多出2.5倍

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