三軍樂儀隊國慶預演　首次集體「左手轉槍」考驗默契跟專注力

▲三軍儀隊為國慶表演排練，並進行「左手轉槍」。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶將屆，國防部三軍聯合樂儀隊今（5日）上午在憲兵指揮部進行組曲演奏及花式操槍訓練。排練時雖飄著小雨，以及飛機引擎聲干擾，但國軍樂儀隊仍順利完成精準的走位與操槍動作。

首先進場的國軍聯合樂隊，由國防部示範樂隊及陸海空軍樂隊編成，以陸軍樂隊李錚治中士特別結合今年國慶主題所創作的《捍衛進行曲》進場，氣勢磅礡；緊接著是我國三軍儀隊，並演練「靜默槍法」，透過拍槍、靠腿、跺槍、踏步等方式發出聲響，而今年更首度全體使用「左手轉槍」，考驗隊員彼此間的默契跟專注力。

接著演奏的《驍勇進行曲》，其中《見疫勇為》是示範樂隊李毓川中士於民國109年的作品，象徵國軍面對疫情，始終人民站在一起捍衛家園；《衛國進行曲》中，則改編自歌手任賢齊的作品《永不退縮》，展現國軍「國土主權、寸步不讓」的決心。退場曲目則為《幸福藍圖進行曲》，同樣由李錚治唱作，分為三段曲風，是為表達出為了更美好的未來，勢必要跳脫窠臼以成就真正幸福的藍圖。

空軍儀隊士官長陳俊凱受訪表示，今年是他從軍20多年來，第21度參與參演；在靜默槍法部分，他指出，一開始訓練都用節拍器律定槍法動作，加以演練，因此即使飛機飛過，也不是問題。

海軍儀隊中尉潘宏承則說，六月份開始進行槍法訓練，跟以往不同的是，今年中場在沒有音樂伴奏下第一次集體左手轉槍，由於大部分人慣用手是右手，所以不管資深或資淺的人員，都要特別花費時間去熟練。他也分享，操演過程中，疫情再度發燒，需戴口罩狀態演練，口罩濕掉，換了一片又一片。