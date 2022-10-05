　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三軍樂儀隊國慶預演　首次集體「左手轉槍」考驗默契跟專注力

▲三軍儀隊為國慶表演排練，並進行「左手轉槍」。（圖／記者宋良義攝）

▲三軍儀隊為國慶表演排練，並進行「左手轉槍」。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶將屆，國防部三軍聯合樂儀隊今（5日）上午在憲兵指揮部進行組曲演奏及花式操槍訓練。排練時雖飄著小雨，以及飛機引擎聲干擾，但國軍樂儀隊仍順利完成精準的走位與操槍動作。

首先進場的國軍聯合樂隊，由國防部示範樂隊及陸海空軍樂隊編成，以陸軍樂隊李錚治中士特別結合今年國慶主題所創作的《捍衛進行曲》進場，氣勢磅礡；緊接著是我國三軍儀隊，並演練「靜默槍法」，透過拍槍、靠腿、跺槍、踏步等方式發出聲響，而今年更首度全體使用「左手轉槍」，考驗隊員彼此間的默契跟專注力。

接著演奏的《驍勇進行曲》，其中《見疫勇為》是示範樂隊李毓川中士於民國109年的作品，象徵國軍面對疫情，始終人民站在一起捍衛家園；《衛國進行曲》中，則改編自歌手任賢齊的作品《永不退縮》，展現國軍「國土主權、寸步不讓」的決心。退場曲目則為《幸福藍圖進行曲》，同樣由李錚治唱作，分為三段曲風，是為表達出為了更美好的未來，勢必要跳脫窠臼以成就真正幸福的藍圖。

空軍儀隊士官長陳俊凱受訪表示，今年是他從軍20多年來，第21度參與參演；在靜默槍法部分，他指出，一開始訓練都用節拍器律定槍法動作，加以演練，因此即使飛機飛過，也不是問題。

海軍儀隊中尉潘宏承則說，六月份開始進行槍法訓練，跟以往不同的是，今年中場在沒有音樂伴奏下第一次集體左手轉槍，由於大部分人慣用手是右手，所以不管資深或資淺的人員，都要特別花費時間去熟練。他也分享，操演過程中，疫情再度發燒，需戴口罩狀態演練，口罩濕掉，換了一片又一片。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍　妻打跑槍手
快訊／北市國小外槍響！　建設公司老闆中彈倒地
快訊／桃園23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包
快訊／原子少年成員「硬上未成年女」　首發聲認獸行：接受一切懲
快訊／明星高中學生落軌！　遭火車撞擊身亡
全球經濟快崩潰！　聯合國示警：比2008金融海嘯更慘
快訊／高雄大遠百失火竄濃煙顧客驚逃　今日暫停營業
快訊／香港知名作家李怡在台灣逝世　享壽87歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨窩裡反釀鏡電視風波？　他轟蔡英文、蘇貞昌斷「偉」求生

幕後／民進黨高層評周玉蔻「意外事件」　台北之外沒被牽連

鄭麗文爆鏡電視內部公文！要NCC盡快撤照　「否則我一定告瀆職」

三重警打錯人批「不聞不問」！侯友宜「該懲處就懲處」：會隨時檢討

蔡培慧自曝民調差許淑華10%　點名「南投縣有黑道賄選壓力」

雲林驚傳現金賄選　村長候選人10萬捐廟「換3個字」...10萬交保

屏東市長選舉白熱化　周佳琪李清聖陣營互控栽贓抹黑

說謝國樑洗錢太扯了　基隆市黨部掛看板「跟冤枉論文一樣」

國民黨開鍘！撤銷徐耀昌黨籍　鍾東錦喊話：基層將反撲對黨沒好處

三重警打錯人！受害者嘆侯友宜不聞問　林佳龍競辦：這是市長該有態度？

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

民進黨窩裡反釀鏡電視風波？　他轟蔡英文、蘇貞昌斷「偉」求生

幕後／民進黨高層評周玉蔻「意外事件」　台北之外沒被牽連

鄭麗文爆鏡電視內部公文！要NCC盡快撤照　「否則我一定告瀆職」

三重警打錯人批「不聞不問」！侯友宜「該懲處就懲處」：會隨時檢討

蔡培慧自曝民調差許淑華10%　點名「南投縣有黑道賄選壓力」

雲林驚傳現金賄選　村長候選人10萬捐廟「換3個字」...10萬交保

屏東市長選舉白熱化　周佳琪李清聖陣營互控栽贓抹黑

說謝國樑洗錢太扯了　基隆市黨部掛看板「跟冤枉論文一樣」

國民黨開鍘！撤銷徐耀昌黨籍　鍾東錦喊話：基層將反撲對黨沒好處

三重警打錯人！受害者嘆侯友宜不聞問　林佳龍競辦：這是市長該有態度？

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

豪門媳挺肚抓姦淚崩！婆婆挺小三威脅正宮「妳生女兒就離婚」

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

富藍戈轉先發後天登板！明年續留觀察重點

大立光9月營收51.03億元、月增15%　衝上22個月來高點

建商獵地量腰斬！　商仲指：中南部地價將鬆動

拔牙拷問？俄軍酷刑室發現「大量假牙」　居民吐：尖叫聲不斷

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

臥室長出「巨型馬蜂窩」嚇壞！屋主回家秒見1m大怪物…畫面超衝擊

69歲曾志偉「擁吻26歲性感女模」　女方身分起底是「富豪乾女兒」

政治熱門新聞

快訊／三重警打錯人還告傷害　受害民眾曝經過：不敢住在新北市了

蔡阿嘎預測「22縣市長勝選名單」！　他將奪下台北市

他見北市長候選人民調　直言：棄保會在這2人身上

柯文哲聞防疫成績嗆「去死吧」　陳時中：沒口德

快訊／邱國正：只要航空器飛入領空必反制

快訊／資策會：高虹安博論「雷同比例近8成」　不排除提告

CH55 TVBS新聞台不用移頻了

陳時中罵他沒口德　柯文哲回嗆：你沒醫德

韓國瑜赴「4星海鮮餐廳」與柯志恩共進晚餐　說2句話就上樓

韓國瑜55秒影片曝　她揭多虧2人相助

柯文哲自稱是「雍正與濟公」的綜合

ET民調／陳其邁支持度微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

打、綁55次　議員爆幼兒園不當體罰

更多熱門

相關新聞

擬調整飛彈預警系統　邱國正：有狀況該發就發

擬調整飛彈預警系統　邱國正：有狀況該發就發

北韓4日發射一枚中程彈道飛彈（IRBM）飛越日本上空，日本政府啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），國民黨立委江啟臣以此比擬今年8月國防部面對共軍實彈飛越台灣上空的態度，呼籲國防部應該要審慎思考發布警報一事。對此，國防部長邱國正5日說，「我們可以納入考慮」，有這些狀況，該發就發。

邱國正：兵役延長蠻急迫的

邱國正：兵役延長蠻急迫的

「南方莊園」慶雙十　贈千元抵用券等優惠

「南方莊園」慶雙十　贈千元抵用券等優惠

國慶首次！戰機空中分列式　2名女飛官加入操演

國慶首次！戰機空中分列式　2名女飛官加入操演

雙十將至！國軍這三天進行空中演練　慶籌會：喚醒你的將是直升機

雙十將至！國軍這三天進行空中演練　慶籌會：喚醒你的將是直升機

關鍵字：

國軍三軍樂儀隊雙十左手轉槍靜默槍法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面