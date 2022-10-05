　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「紅包2000元」好友攜伴又拿餅！新娘吐血：只有我覺得少嗎

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲友人攜伴參加婚宴，原PO見到2000元禮金傻眼了。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

禮金怎麼包，許多人會評估婚宴地點、經濟狀況、交情來決定。一名女網友則抱怨，辦完婚宴查看禮金簿時，赫見朋友拿了喜餅又攜伴參加卻只包2000元，讓她難以接受「不是都會Google（禮金行情）嗎？還是其實蠻正常，只是我自己覺得少？」文章引發討論，一票苦主回應「我老公的同事攜伴包1200元！」

一名女網友在Dcard透露，辦婚宴前，她一一詢問同學、朋友們是否會來參加，「如果他們OK，我再送喜帖跟喜餅去給他們」，豈料到了婚禮當天，「我收到一包我自己蠻無言的金額...攜伴參加2000元！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢竟女方親友有拿到喜餅，因此讓原PO錯愕直呼，「也不是說要嫌棄紅包金額，但正常如果不知道怎麼包，不是都會Google（禮金行情）嗎？還是其實蠻正常，只是我自己覺得少？」

底下網友熱議，「多少會遇到這種瞎瞎的朋友，就算是南部，攜伴包2000元真的有點少，還加上要給他餅」、「2000元太少了吧，如果流水席，我會包至少2600元？（攜伴）；飯店或婚宴會館至少也要3600元吧，還是看交情啦，只能說紅包這種事真的有可能會讓友情毀滅」、「我自己是這樣的，我台北人去南部讀書，北部的朋友結婚：獨自去3000元、帶男友6000元；南部的朋友：獨自去2000元、帶男友3600元」、「就怕有這種不平衡的狀況，我決定直接不收，不傷感情又不欠人情，反正要辦婚宴穩賠不賺」。

留言串中也釣出許多慘案，苦主紛紛討拍，「看過兩大兩小包2000元，女方的人，所以有餅哦」、「拍拍妳，比妳可怕的來了，2個月前的婚禮（在台北辦），我有朋友一起合包的，9大3小包10000元，真的超搞笑的啦」、「別難過，我遇過攜伴包1600的，還拿餅」、「我今年9月底結婚的，在新竹地區的飯店辦，也遇到攜伴只包2000的，還有一個大學朋友包600」、「我們結婚時⋯我老公的同事攜伴包1200元」、「我們結婚時，我老公的同事攜伴包1200元」。

▼一票苦主嘆，婚禮猶如照妖鏡。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
快訊／資策會指高虹安違反學術倫理：雷同比例近8成、可能提告
沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」
快訊／遭爆約泡「已婚富商」　登山女神回應了！
台股恐跌到萬二！　台灣先生谷月涵：進場再等等
前首席AV女優「孩子長得超像他」！　網點名NBA灌籃王就是生
快訊／魏如萱離婚了！　經紀人認：已和隆宸翰結束婚姻關係
上班竟沒命！19歲男遭同事割頸亡　父抱遺照淚崩求真相
快訊／夜店殺警案定讞！　曾威豪、劉芯彤夫婦輕判8年確定
曾國城被詐騙！　「掉問卷陷阱」害到徐凱希

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

少子化衝擊！立委提案調降國中小師生比　教部：2個月內提報告

高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

LIVE／今新增確診破5萬？　王必勝最新說明

全台首創！百年古城牆變走秀台　夏川里美恆春半島歌謠祭開唱

曾做半套按摩！人妻被堂哥認出…逼給10萬封口費：沒錢就陪睡來抵

農遊券3.0今抽獎「人人有獎」　下午5時起APP推播通知領券

快訊／遭爆約泡「已婚富商」討170萬　登山女神怒提告

孕婦胎位不正！女醫「乾坤大挪移」…隔肚皮把寶寶喬回原位　

亳秒間致勝！慈大開發運動科技助游泳競賽　已獲國內專利

東部客運還有7成空位！業者祭83折起　增班「保證20分鐘內上車」

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

少子化衝擊！立委提案調降國中小師生比　教部：2個月內提報告

高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

LIVE／今新增確診破5萬？　王必勝最新說明

全台首創！百年古城牆變走秀台　夏川里美恆春半島歌謠祭開唱

曾做半套按摩！人妻被堂哥認出…逼給10萬封口費：沒錢就陪睡來抵

農遊券3.0今抽獎「人人有獎」　下午5時起APP推播通知領券

快訊／遭爆約泡「已婚富商」討170萬　登山女神怒提告

孕婦胎位不正！女醫「乾坤大挪移」…隔肚皮把寶寶喬回原位　

亳秒間致勝！慈大開發運動科技助游泳競賽　已獲國內專利

東部客運還有7成空位！業者祭83折起　增班「保證20分鐘內上車」

洋基紀錄夜！賈吉62轟創美聯歷史　柯爾257K隊史第一

電視看一半爆炸！16歲弟遭「碎片狂刺」慘死　牆壁破大洞

少子化衝擊！立委提案調降國中小師生比　教部：2個月內提報告

東森國際／購物／房屋蟬聯「幸福企業」金獎！上班也能「吸狗擼貓」重視員工心理健康

台北Indulge名列第82名　2022世界50大酒吧名單出爐

明天衝！　八月堂1門市限定「可頌買3送1」只有3天

立委籲發現金刺激消費　國發會龔明鑫：台灣人偏好儲蓄

高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

唐鳳：數位部會構建媒體、數位平台對話　30天內跨部調查結果

柯文哲嗆陳時中「去死」　吳思瑤轟：就算選舉殺紅眼也要有人性

阿部瑪利亞為富邦悍將開球！　「聽說有球員很壯」想看江少慶

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

台灣這道熱炒！英國妹喊「夭壽好吃」

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

公公突要求「別鎖房門」　她回家見這幕傻了

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

更多熱門

相關新聞

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

俗話說：「娶到一個好老婆，勝過三個天公祖」， 娶對人就能夠幸福快樂一輩子。然而有些女生天生命好，除了旺自己，婚後還能旺夫、旺婆家，誰娶到是誰的福氣。塔羅牌老師艾菲爾分享3個「最適合娶回家」的旺夫生肖女，還不幫你身邊還單身的朋友、閨蜜物色好對象。

婚後住婆家8年　她1招「丟自己」解脫了

婚後住婆家8年　她1招「丟自己」解脫了

台北秋季結婚購物節　觀展抽好禮

台北秋季結婚購物節　觀展抽好禮

重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼已入帳

重陽敬老禮金暨健保福利金及防疫補貼已入帳

伴郎團遭「團滅」　新娘：我還放水了

伴郎團遭「團滅」　新娘：我還放水了

關鍵字：

結婚惠宴禮金紅包喜餅新娘女方攜伴參加

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面