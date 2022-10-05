「紅包2000元」好友攜伴又拿餅！新娘吐血：只有我覺得少嗎

▲友人攜伴參加婚宴，原PO見到2000元禮金傻眼了。（示意圖／記者姜國輝攝）



網搜小組／劉維榛報導

禮金怎麼包，許多人會評估婚宴地點、經濟狀況、交情來決定。一名女網友則抱怨，辦完婚宴查看禮金簿時，赫見朋友拿了喜餅又攜伴參加卻只包2000元，讓她難以接受「不是都會Google（禮金行情）嗎？還是其實蠻正常，只是我自己覺得少？」文章引發討論，一票苦主回應「我老公的同事攜伴包1200元！」

一名女網友在Dcard透露，辦婚宴前，她一一詢問同學、朋友們是否會來參加，「如果他們OK，我再送喜帖跟喜餅去給他們」，豈料到了婚禮當天，「我收到一包我自己蠻無言的金額...攜伴參加2000元！」

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畢竟女方親友有拿到喜餅，因此讓原PO錯愕直呼，「也不是說要嫌棄紅包金額，但正常如果不知道怎麼包，不是都會Google（禮金行情）嗎？還是其實蠻正常，只是我自己覺得少？」

底下網友熱議，「多少會遇到這種瞎瞎的朋友，就算是南部，攜伴包2000元真的有點少，還加上要給他餅」、「2000元太少了吧，如果流水席，我會包至少2600元？（攜伴）；飯店或婚宴會館至少也要3600元吧，還是看交情啦，只能說紅包這種事真的有可能會讓友情毀滅」、「我自己是這樣的，我台北人去南部讀書，北部的朋友結婚：獨自去3000元、帶男友6000元；南部的朋友：獨自去2000元、帶男友3600元」、「就怕有這種不平衡的狀況，我決定直接不收，不傷感情又不欠人情，反正要辦婚宴穩賠不賺」。

留言串中也釣出許多慘案，苦主紛紛討拍，「看過兩大兩小包2000元，女方的人，所以有餅哦」、「拍拍妳，比妳可怕的來了，2個月前的婚禮（在台北辦），我有朋友一起合包的，9大3小包10000元，真的超搞笑的啦」、「別難過，我遇過攜伴包1600的，還拿餅」、「我今年9月底結婚的，在新竹地區的飯店辦，也遇到攜伴只包2000的，還有一個大學朋友包600」、「我們結婚時⋯我老公的同事攜伴包1200元」、「我們結婚時，我老公的同事攜伴包1200元」。

▼一票苦主嘆，婚禮猶如照妖鏡。（圖／翻攝Dcard）

