送給自己一份禮物／迷茫人生的一片曙光　四期教育

文／賴芃縈

2020年一月至今，疫情已經兩年了，在大陸微博熱搜榜上出現「口罩買不到」開始，一場瘟疫席捲全球，被這個世紀傳染病帶走的患者，不計其數，不論是否確診，這個時期慢性病人，沒有選擇的，還是被夾帶在死亡列車前排隊，每人上車的時間正倒數著。其所造成的悲劇，就好比電影「復仇者聯盟：無限之戰」，當薩諾斯戴上無限手套彈指大屠殺，世界人口消失一半，所造成的結果大概也不過如此吧。

審視這一生，做過大大小小正確或錯誤的決定，若是真的在今晚關機，這場生命的價值是什麼？汲汲營營的追尋的工作成就，奉養父母，照顧家眷，到了這個節骨眼，為何感覺只剩下虛無，一具仍在呼吸的大體，殘喘的存在，靈魂該歸屬何處，我又為自己做過了什麼？

遇見佛陀大概是此生最對得起自己的事情吧。從父親意外進入加護病房，哥哥罹癌群醫束手無策，我大概就是佛陀說的四種良馬根器中的最末項，只有自己感受到痛苦才學佛的臨時抱佛腳型，但很感謝也因此結下了一場美好的緣分，不論在任何恐懼、徬徨、無助時，躲進經典裡，諸佛菩薩便會張開雙臂讓你暫時忘記煩惱。

我曾經為愛情所「苦」，為學業所「苦」，為人際關係所「苦」，為物質無法滿足所「苦」，為身體病痛所「苦」等等等等，生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰熾盛八苦，原來佛經早有整理好了。我們並沒遇到全部，就已經受不了想提早畢業，如果早一點知道，是不是就可以改寫一些汙點。

接觸了「四聖諦」苦集滅道的佛法智慧，這才真的對人生中「苦」感解套，「苦」是生命之始，當得知原來每個人都在承受「苦」時，那立足點公平所產生的心理平衡，使得「苦」這件事情被沖淡了疼痛感。心道師父說「苦」是老師。當「苦」再度光臨，不再以嫌惡逃避的態度來面對，而是將「苦」轉變成數學習題，找答案便成療方。但這道數學題真的好難，尤其是誰駕馭得了自己的業障情緒。

所以「八正道」來了，佛陀給了已知，並提供八套公式，讓我們去求證。「正語」、「正業」、「正命」、「正念」、「正定」、「正見」、「正思惟」、「正精進」，這些公式套進待人處事，而證明的結果，就得要每個人親身實踐體會才能寫出屬於自己的生命答案。

2022病毒不斷變種沒打算消失，人類決定與病毒共存，此刻全球正開放邊境管理放鬆限制，台灣確診死亡人數居高不下，就在此時，正是一個良好時間點來回放自己這一生，檢視自己的存在意義，很幸運的，就這個危機時刻讓我接觸了「四期教育」，顛覆了過去的生存價值觀，在對生命意義重新定義之後，對於心靈中的虛無不再恐慌，物質空亡被兌換成寧靜。學習「四期教育」，真的能把眼界昇華，生死不是重點，了脫生死才是目標。



▲靈鷲山上無生道場的多羅觀音。









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