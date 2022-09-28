瘋電影／界限　真實兒童綁架案連警官孩子都不放過

文／賴賴





瘋言瘋語：

劇本非常聰明，將真實案件改編成女警同時成為受害者，被傷害的故事，而是隨時都可能發生在自己身上，已經到了不能冷漠對待的社會治安事件，兒所以除了以犯罪案情偵查以外，快速融入主視覺的情緒，這不再只是別人倒楣才童綁架案是所有電影的紅線，一不小心就有機會成為教唆犯罪的教材，所以大部分編劇不會碰觸，電影流暢好看，韓國的兒童失蹤案實在很多，好可憐。

這劇本最可惡的就是原來醫師竟然是幫兇，甚至是主謀，這種下地獄的罪刑恐怕好幾輩子都出不了地獄門，看完真心感到現代父母的悲哀，現代兒童的辛苦，我們童年可以在鄉村公園狂奔，現在沒有父母在側，真心沒人敢放孩子外出，太可怕了，正因此，韓國人也才更不敢生小孩吧。

有機會還是多造福田，不要讓惡業上門。

片 名：界限

英文片名：The Limit

類 型：犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2022-09-02

片 長：01時28分

導 演： 李勝俊

演 員： 李貞賢(Lee Jung-hyun) 、 文晶熙 、 朴明勳 、 崔德文 、 朴慶惠

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

素恩（李貞賢 飾）是名警察，她為調查兒童連續誘拐案，而偽裝成被害者的母親。正當搜查陷入難關時，素恩突然接到一通奇怪的電話，那嫌犯的聲音十分耳熟，且還要求要直接和素恩交涉……誘拐案的黃金48小時，成為目標的她將展開激烈的追擊！

▲孩子必須移植器官才有活命機會，母親不擇手段。



▲毒癮者，為了毒品什麼都做。

▲為了孩子母親命都可以豁出去，只要能找回孩子。

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