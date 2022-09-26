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瘋電影／劇場版 咒術迴戰 0　純愛犧牲戰勝邪惡大義

文／賴賴

▲▼劇場版 咒術迴戰 0。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

從沒看過這部卡通，直到電影出現的高評價，才好奇地來觀影，實在太厲害的劇本了，對於從未看過這部卡通的觀眾，也可以溶入理解，電影不僅流暢好看，劇情也不會夾帶太多的歷史記憶而使得新觀眾不知所以，故事非常有內涵，而腳色安排得相當人性化，嚴格說起來，沒有真正的壞人，所以到最後非常感動。

接近人性的神性，和接近魔性的人性，當人性充滿時，壞人也就沒那麼壞了，這個希望麻瓜死光光的議題，早在哈利波特就經常被佛地魔操作，有了高強武功法術者，就覺得救這些麻瓜很累，或者說麻瓜很多是笨蛋，又或者不論如何，沒有一個生命是可以被隨意支配的，純潔的愛情超強大，自以為是的希特勒最後終將吞敗，襯底音樂相當用心，一開始就被完全進入導演所布置的氛圍和調性，精彩無比。

不論是情懷的拿捏，主題的探討以及生死的態度，深入淺出淺移默化，真的是一部非常高強的劇本，難怪五顆星，太好看了。

片　　名：劇場版 咒術迴戰 0
英文片名：Jujutsu Kaisen 0: The Movie
類　　型：動畫、奇幻
上映日期：2022-02-24
片　　長：01時45分
導　　演： 朴性厚
演　　員： 緒方惠美 、 小松未可子 、 內山昂輝(Kouki Uchiyama) 、 關智一
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：羚邦亞洲、車庫娛樂


劇情大綱

故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香原本約定好長大以後要結婚，並且要永遠再一起…。但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，甚至一心求死。

終於，在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心防並決定在這裡找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。

為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心，被捲入這場爭鬥中的咒術高專一年級生乙骨能否阻止夏油傑的野心並且順利地解開里香的詛咒？

▲▼劇場版 咒術迴戰 0。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲約定要成為夫妻的兩小無猜，男孩卻眼見女孩車禍身亡而無法接受。

▲▼劇場版 咒術迴戰 0。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲從此女孩化為幽靈常伴男孩身邊，只要想欺負男孩者都會遭遇不測。

▲▼劇場版 咒術迴戰 0。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲高級咒術師希望普通人類都消失，這世界只需要留下優等咒師即可。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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