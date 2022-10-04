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溫度「溜滑梯式下跌圖」出爐！明早北台掉10°C　大台北整天迎雨

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲明日北部氣溫明顯下降。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日東北季風增強，北台灣白天驟降10度左右，高溫約26度，早晚低溫則約23度。受水氣較多影響，明日桃園以北、東半部都有雨，尤其大台北、東北部降雨持續，宜蘭山區將出現局部大雨。另國慶日又會有一波更強涼空氣報到，各地溫度會再下降1到2度。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明日東北季風增強，一早起來就能感受到風力變強，北台灣溫度下降明顯，高溫約26、27度，與今日的36度相比，等於下降10度左右，中南部不受影響，高溫仍有33到34度，各地早晚低溫則約23到24度。

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明日水氣較多，桃園以北、東半部都有局部短暫降雨，大台北、東北部降雨較為持續，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部較大雨勢，宜蘭山區雨量最大，可能出現局部大雨。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲明日大台北、東北部整天有雨。（圖／氣象局）

週四到下周日持續受東北季風影響，不過雨區略有變化，大台北山區、基隆北海岸、東北部雨勢持續且有較大雨勢，週四仍以東北部山區有局部大雨，週五、六則是改為宜花有局部大雨到豪雨。這期間中南部都仍是多雲到晴，午後有零星降雨。

國慶日當天也就是下週一又會有一波更強涼空氣報到，北台灣的溫度再更下降，低溫約20度出頭，高溫則約24度，降雨區域仍是桃園以北、東半部為主，其他地區多雲到晴。

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