溫度跳水「驟降10°C」　週三半個台灣有雨！國慶日又更涼

▲週三桃園以北有雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣晴朗穩定，週三開始東北季風增強，桃園以北、東北部雨勢明顯，且各地高溫明顯下降，尤其北台灣白天溫度降幅高達10度左右，涼空氣持續影響至雙十節，雙十節又會有一波更強冷空氣，屆時溫度還會再下降。

中央氣象局預報員趙竑表示，明日天氣晴朗穩定，僅東部、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨區域以西半部為主，不過雨勢也較為零星。

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週三開始東北季風增強，水氣較多，桃園以北、東北部雨勢明顯，降雨空檔較少，花東也會有雨，不過空檔相對略多一點，其他地區則是多雲到晴，山區可能有局部短暫陣雨，另東北部、基隆北海岸、大台北山區有較大雨勢。

▲北台灣週三起白天高溫明顯下降。（圖／氣象局）

週四到下週日仍受東北季風影響，不過水氣稍微減少，桃園以北、東半部仍有雨，不過雨勢較週三緩和，降雨空檔也比較多。週五、六東邊水氣較多，東北部、東部有局部較大雨勢。

下週一也就雙十節當日，又會受到更強一波東北季風影響，雨區仍是以桃園以北、東半部為主，上述地區將有短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴，午後南部、各地山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，明日白天高溫33到35度、低溫25到26度。週三後涼冷空氣影響，北部、東半部高溫下降明顯，白天溫度約25到27度，其他地區31到33度，各地清晨低溫23到24度。國慶日各地高低溫會再下降1到2度。

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