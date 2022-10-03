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周三起氣溫大怒神式「暴跌10°C」　雨勢夾擊又濕又涼

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲9月底秋老虎發威，高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

秋老虎發威持續了一陣子的好天氣，但周三開始受到東北季風影響，北台灣的溫差將達到10度，同時桃園以北、東北部也會有明顯雨勢出現，此波東北季風將持續影響到周日，下周一開始東北季風再增強，北部、東北部地區的氣溫將再有一波降幅。

中央氣象局指出，明（4）日天氣跟今天類似，台灣仍在高壓的影響下，各地為晴到多雲、穩定的天氣，環境為偏東至東南風，只有在花東地區及恆春半島有些零星降雨，而午後在西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣不多，對流發展範圍較小，雨勢也不大；溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，其中大臺北地區、嘉義市局部高溫可能會達到36度以上，感受偏熱。

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中央氣象局接著表示，5日起東北季風增強，北部及東北部高溫下降較為明顯，體感較濕涼；桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，應留意東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區並有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲周三起受到新一波東北季風影響，溫差將達到10°C。（圖／氣象局）

此波東北季風持續影響至9日，北部地區多為濕冷的天氣，一直到10日東北季風再增強北部及東北部氣溫再稍降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

氣象粉絲專頁「天氣風險」也指出，周三開始受到大陸高壓帶來的東北季風、水氣移入影響，北部、東半部將轉陰雨天氣，全日的溫度約在23-27度，由周二偏熱的感受轉為濕涼的感覺，請留意天氣的轉變；中南部位於背風側，天氣及溫度變動不大，南部午後有局部短暫雨的機會，但仍要留意日夜溫差。

 

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