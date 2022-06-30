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1分鐘不只60秒！「閏秒」小確幸　天文館證實：可以多睡一秒鐘

時間,時鐘,沙漏。（圖／達志／示意圖）

▲50年前的今天正是世界首次實施閏秒。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

每4年會遇上一次的閏年，在曆法中會比平常年份多出一日，共有366天。不過，除了閏年、閏月外，研究發現，也存在著「閏秒」。台北市立天文科學教育館分享，50年前的今天（6/30）正是世界首次實施閏秒，標準時間23時59分59秒的下一秒不是0時00分00秒，而是23時59分60秒，就在那一年，時間多出了一秒。

50年前的今天，1972年6月30日，全世界第一次實施了「閏秒」。天文館指出，當天格林威治標準時間23時59分59秒的下一秒不是0時00分00秒，而是23時59分60秒。而台灣因為時差的關係，閏秒加在「7月1日上午7時59分的第60秒」，這多出來的一秒鐘是為了修正地球自轉不規則，而造成與計時工具間的差異。

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天文館解釋，自1972年以來已經增加了27秒，最近一次實施閏秒是在台灣時間「2017年1月1日7時59分60秒」，但下一次仍是未知。天文館說明，計時方式有兩種，一是根據天體位置測量所得的天文時間，與地球自轉有關，稱為「世界時」（UT1）；另一種則是以銫-133原子振盪頻率來測量的原子鐘時間，稱為「世界協調時」（UTC），也是全球採用的世界時間標準。

天文館提到，由於地球自轉會受到內部構造、星體潮汐力與地軸擺動等因素而快慢不均，但原子鐘卻精準且均勻，於是兩者之間便會出現不一致，若放任不理，或許幾萬年後會發生明明時鐘顯示為中午12時，但已夕陽西下的景況。

為了避免這種情形發生，天文館提及，當兩種時間系統在半年或一年內相差將超過0.9秒時，國際地球自轉服務局（IRES）便會對全球發布「閏秒預告」，並在6月30日或12月31日的最後一秒鐘，對「世界協調時」實施閏秒調整，以配合「世界時」的不規則變化。

閏秒的調整對人們而言，毫無感覺，不過對於極精密的實驗與測量則會產生重要的影響，天文館說明，對資訊系統而言甚至是個災難，如：2012年的閏秒調整，造成了許多大型網站當機，因此國際上有不少反對設置閏秒的提議，但國際電信聯合會於2015年表決通過，將閏秒制度至少維持到2023年，因此距離2023年還有一年的時間，會如何發展還要繼續觀察，

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