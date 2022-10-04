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大陸 大陸焦點 特派現場

亞洲第一座深水導管架平台「海基一號」啟用　可日產原油5000噸

▲大陸「海基一號」深水導管架平台啟用。（圖／CFP）

▲大陸「海基一號」深水導管架平台啟用。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中海油集團自主設計建造的「海基一號」深水固定式油氣開發平台正式啟用，這也是亞洲第一座深水導管架平台。海基一號同時投產5口生產井，初期日產量約2700噸。在「海基一號」的基礎上，將同時開發陸豐15-1和陸豐22-1兩個油田，共14口生產井、3口注水井，全投產後高峰日產原油可達5000噸。

▲大陸「海基一號」深水導管架平台啟用。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施。「海基一號」位於珠江口盆地海域，平台總高度達340.5米（公尺，下同），超過北京國貿大廈，總重量超4萬噸，高度和重量均刷新大陸海上單體石油生產平台紀錄。

中海油深圳分公司副總經理鄧常紅表示，導管架平台通常用於淺水海域的油氣資源開發，此前海上300多座導管架平台的作業水深均不超過200公尺，在200公尺水深及以上海域通常採用浮式生產平台和水下生產系統。

鄧常紅強調，「海基一號」是大陸國內首次嘗試深水導管架平台開發模式，把生產系統從水下搬到平台上，具有開發投資低、生產成本低、國產化率高的顯著優勢。

中國海油董事長汪東進指出，大陸深水油氣勘探開發仍處於初期階段，南海鶯歌海、瓊東南、珠江口三個盆地總體探明天然氣儲量近8000億方，珠江口盆地也先後發現多個深水油田，「未來，中國海油將持續加大國內油氣勘探開發力度，以尋找大中型油氣田為目標，當好保障國家能源安全的主力軍。」

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