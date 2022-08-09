中國軍演阻航道？《彭博》：美國出口台灣原油　恐因軍演延誤

▲台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國人民解放軍在台灣周邊海域至少6個地區實施軍演，不僅空中航班大受影響，連帶使得船運航道受阻，部份船東要求貨輪改道避開台灣海峽。有分析師認為，未來數周美國出口至台灣的原油，可能因軍演而產生延誤，至少800萬桶美國原油受影響。

根據《彭博社》，從本月6日起至少有40艘貨輪通過解放軍宣佈的4個實彈演習區域，主要位於台灣南部海域附近，而從中東滿載原油的超級油輪Barakah曾於上週停靠台灣桃園沙崙外海卸油港、8日停靠高雄港外，另一油輪Ghinah號也從沙崙港駛向高雄港，至於2艘液化天然氣油輪將在台灣外海停滯數天後抵達台灣裝卸港。

解放軍的演習原訂於7日結束，然而東部戰區8日又宣布將持續在台海周遭演習，也未宣布新的禁航區。詹氏資訊集團（Janes）首席防務分析師拉瑪特（Ridzwan Rahmat）指出，「航運公司考量到節省油料等條件，會通過中共原本劃定的6個演習區域。」

天然氣貿易公司Trident LNG貿易與全球諮詢主管分析師柯普森（Toby Copson）則表示，「由於貨物價值非常龐大，因此商船依照既定路線行駛規避罰款其實不太意外。即便目前充滿疑慮，但目前（台海）激烈言詞仍不構成改道的理由。」

報導指出，其實台灣一直以來是美國原油的常態買家，尤其採購德州二疊紀盆地（Permian Basin）所生產的原油，雖然近期能源價格的漲幅已然趨緩，但隨著台海周邊地緣政治再度陷入緊張局勢，恐怕將導致油輪運輸受到影響，進而造成原物料價格飆漲。

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