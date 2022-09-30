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社會 社會焦點 保障人權

飆罵5字經判賠1萬　彰化績優里長嘆：她中風我還送餐1年

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地方法院。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名周姓績優里長(60歲)因處理女里民(74歲)占用水利地及國有地案件，被罵選不上里長，爆氣飆國罵，遭提告妨害名譽，並求償10萬元，里長反駁說他只有罵「幹」，沒有要詆毀對方。彰化地方法院依公然侮辱罪，裁處4000元罰金，民事判賠1萬元。

判決書內容指出，唐婦多年來在水利地及國有地，搭蓋鐵皮建物出租他人經營卡拉0K以營利，期間因發生水患與接電問題，里長經常收到里民的陳情抗議，事發當時2021年11月間，里長前往處裡時，唐女先是罵說里長欠她錢，又說里長選不上，而激怒里長，里長才氣得罵她「X你娘XX」。

里長反駁說，「是她欠我妻子錢(賭資)」、「不是我們欠妳錢」，而且她還一直說我選不上里長；我沒有罵她「X你娘XX」、我說「幹」，不是要侮辱她、貶損她人格的意思，是情緒上來才罵的，只是一般的情緒表達，是我的口頭禪。

但唐女認為，里長罵她已經侵害她名譽，讓她身心痛苦，也未曾向她道歉，甚至還表現出仇恨態度，因此求償精神慰撫金10萬元。

里長說，唐婦顛倒是非、挾怨報復、加油添醋，他擔任里長10多年，承接地檢所指派的社會勞動業務迄今，深化社區服務績效亦頻獲肯定榮獲績優里長，唐婦中風一年期間也曾特別安排送餐服務，如今卻因職責前往處理陳情案，反而遭到唐婦出言刺激與挑釁，她亦有過失。

法官認為，里長，理應服務里民，尊重他人人格尊嚴，卻公然以粗鄙、輕蔑之言語辱罵原告，再者擔任里長，當知自己在鄰里間已經有一定聲望，竟公然在唐婦住處前路邊辱罵只是里民、又是老婦人，自明知路過人會聽到，乃有意藉機發揮，使在場及路過之不特定人聽聞，使唐婦受辱，為此精神上感到痛苦而受有損害。

法官斟酌後依公然侮辱罪將里長裁處罰金4,000元，原告請求被告賠償的精神慰撫金以1萬元為相當。

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